'Sotto il cielo di Toscana': Rettori presenta il suo ultimo libro a Colle

Dopo il successo di Racconti Dispersi del 2013 e Raccontami del 2016, Raulo Rettori ci riprova con Sotto il Cielo di Toscana. Un nuova scommessa quella di un noto chirurgo ortopedico che, dopo aver appeso al chiodo il camice bianco, ha sostituito il bisturi con la tastiera di un computer ed ha dato libero sfogo alla sua passione letteraria iniziando a scrivere sull'onda dei ricordi della giovinezza. Memorie permeate dal rimpianto dei tempi andati quando tutto aveva un valore ed un sapore che oggi non esiste più. La capacità di stare insieme divertendosi con poco, i sapori che non sono più gli stessi, gli amici perduti, la passione e la speranza di quegli anni che oggi ha lasciato il posto al disincanto. I tempi sono cambiati è vero, ma anche noi non siamo più gli stessi e il rimpianto svela l'amarezza per una giovinezza che non c'è più ma di cui si assapora ancora il gusto. Un viaggio, quello di Rettori, a ritroso nel tempo per recuperare le memorie di un passato ancora vivo e pulsante nel cuore dell'autore. E' attraverso le pagine della storia che possiamo capire il presente, sono le radici che danno senso al nostro vissuto e quelle radici Raulo le ricerca guardando con dolce nostalgia a quella civiltà contadina fatta di semplicità e di saggezza, di rapporti sinceri e rispetto reciproco. La raccolta di racconti brevi è una carrellata di aneddoti, di reminiscenze, esperienze di vita vissuta in cui chiunque condivida il ricordo di quegli anni potrà riconoscersi con un sorriso di velata nostalgia. Per i più giovani sarà la scoperta di un mondo a loro sconosciuto, quello dei nonni che ancora lo raccontano con orgoglio e rimpianto.

Il libro edito da Sarnus sarà presentato presso la biblioteca Comunale di Colle Val d'Elsa, in Via di Spugna 78, il 24 Marzo alle ore 17 alla presenza del Sindaco Canocchi e del Vice Sindaco Andreucci, con la partecipazione di Marco Spinelli che introdurrà l'autore.

Antonella Lomonaco

Pubblicato il 23 marzo 2018