A Castelfiorentino e Certaldo una doppia inaugurazione per il 3° Festival del Libro Illustrato

Caffè letterari, incontri con gli autori, laboratori per le scuole, mostre permanenti. Sabato 7 aprile si apre a Castelfiorentino e Certaldo (FI) la terza edizione del “Bello del libro”, Festival del Libro Illustrato che si svolgerà nei Musei, nelle Biblioteche e nei Palazzi storici dei due Comuni attraverso una quarantina di iniziative dedicate a tutte le fasce di età.

Confermata la formula della doppia inaugurazione e contestuale presentazione del festival, che si terrà al mattino di sabato al Museo Be.Go. di Castelfiorentino (ore 10.30) e nel pomeriggio al Palazzo Pretorio di Certaldo (ore 15.30), eventi entrambi accompagnati da un aperitivo offerto dalla locale sezione soci Coop e dal “taglio del nastro” delle mostre permanenti, disseminate nei vari poli espositivi.

All’Oratorio di San Carlo di Castelfiorentino, in particolare, è in programma l’apertura della mostra “Illustriamoci. Uno sguardo dentro di me”, con le opere di Denise Diamanti, disegnatrice che crea mondi per l’infanzia «perché – come lei ricorda – è da quel mondo che la fantasia prende vita». Al Ridotto del Teatro del Popolo si potrà spaziare tra “La poesia è una donna superba” con le opere di Fiorenzo Toniutti, noto ritrattista dal segno sicuro e dal colorismo vivace (ha immortalato personaggi come Milva, Benigni, Pieraccioni, Massimo Ranieri), e “Raperonzolo”, esposizione di tavole e testi in inglese di Rosa Cianciulli, ispirate dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm: illustrazioni raffinate e accurate i cui disegni originali sono in bianco e nero. Alla Biblioteca “Vallesiana” saranno di scena “Gastronomie fiabesche. Immaginario alimentare nelle fiabe e negli albi illustrati” (mostra bibliografica) in omaggio a uno dei temi del festival, l’alimentazione (il 2018 è stato dichiarato “Anno del cibo italiano”). Nella saletta di Piazza del Popolo, infine, “La libreria dei folletti”, mostra mercato del libro illustrato a cura del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo.

Al Palazzo Pretorio di Certaldo è in programma l’apertura di tre mostre fotografiche ispirate al tema dell’alimentazione: “Prospettive toscane” (Associazione Fotoclub Ventiquattro Trentasei), “Il bello del buono” (Associazione Il Giglio Rosso), “Il sapore della nostra storia” (Associazione Fotografica FFLLMM). Sempre al Palazzo Pretorio due mostre di illustrazioni, come “Sogni a colori” di Maria Cristina Palandri e “I racconti dell’essere” di Fabrizio Ferrari. Alle ore 17.00 incontro con l’autore Alessandro Lo Presti e la presentazione del libro “Un universo piccolo piccolo”.

Alla Biblioteca Ente Nazionale G. Boccaccio la mostra “Boccaccio nelle Illustrazioni del Novecento” a cura di Nunzia Morosini; alla biblioteca “Bruno Ciari” le “Immagini narranti nella letteratura per l’infanzia del Novecento” a cura di Cristina Bartoli e Nunzia Morosini e nella Saletta via 2 giugno (fino a domenica 8 aprile) la mostra mercato del libro illustrato a cura dell’Associazione Genitori e Amici dell’Istituto Comprensivo di Certaldo.

Domenica 8 aprile al Museo Be.Go. di Castelfiorentino (ore 16.30) è in programma “Il gioco dell’oca di Raperonzolo”, incontro con l’autrice Rosa Cianciulli mentre alla Biblioteca dell’Ente Nazionale Boccaccio di Certaldo (ore 16.00) “Le miniature al tempo del Boccaccio” a cura di Nunzia Morosini.

A seguire, tante iniziative. “Il Bello del libro”, è organizzato con il supporto tecnico di cooperativa PromoCultura, con il supporto ed il contributo di Lions Club Certaldo Boccaccio, Rotary Club Valdelsa - Distretto 2071. Hanno collaborato a questa edizione anche le sezioni soci Unicoop Firenze di Castelfiorentino e di Certaldo. L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.

Grazie a questa iniziativa lo scorso anno il Comune di Castelfiorentino ed il Comune di Certaldo hanno ottenuto il riconoscimento “Città che legge”, riconoscimento importante in un contesto nazionale nel quale la lettura è in diminuzione, riconoscimento al quale i due comuni si ricandideranno anche per l'anno 2018.

L’ingresso è libero a tutti gli eventi. Per quanto riguarda le sole mostre allestite nei musei BeGo, Casa di Boccaccio e Palazzo Pretorio, l’ingresso libero durante gli eventi lì programmati, e sarà invece necessario acquistare il biglietto di ingresso al museo in orario diverso.

Per consultare l’intero programma del festival:

Pubblicato il 7 aprile 2018