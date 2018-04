A Monteriggioni inizia la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti

A partire da lunedì 9 aprile, a Badesse e Pian del Casone sarà attivato un sistema di raccolta dei rifiuti tramite cassonetto stradale, che sostituirà l’attuale sistema di raccolta porta a porta. Le nuove modalità di raccolta, concordate dall’amministrazione comunale con Sei Toscana ed Ato Toscana Sud, prevedono appunto il conferimento presso i cassonetti stradali per carta e cartone, indifferenziato e organico e presso le campane del multimateriale per vetro, alluminio, plastica e poliaccoppiati. Pertanto, a partire da lunedì 9 aprile, i rifiuti, opportunamente separati, dovranno essere conferiti nei contenitori appositamente dislocati sul territorio comunale interessato. Per consentire a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) un’agevole conferimento, Sei Toscana posizionerà in questi giorni 20 nuove postazioni complete per la raccolta differenziata.

Nei prossimi mesi la riorganizzazione proseguirà modificando tutti i contenitori dotandoli di dispositivo per l’accesso controllato. I “cassonetti intelligenti” saranno utilizzabili attraverso la 6Card, la tessera personalizzata associata ad ogni utenza, che i cittadini possono ritirare fin da ora presso gli uffici Tari del comune di Monteriggioni ogni martedì dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800 127 484 o www.seitoscana.it.

Pubblicato il 5 aprile 2018