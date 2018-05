A Staggia Senese tre giorni dedicati alla Festa della Mela

c

Il prossimo fine settimana prenderà il via a Staggia, frazione del Comune di Poggibonsi, la prima edizione della Festa della Mela. L'appuntamento è da venerdì 18 a domenica 20 maggio nell'area vicino agli impianti sportivi. L'iniziativa è organizzata dalla Polisportiva 53038, con la preziosa collaborazione dello sponsor Italia Spurghi.

La serata di venerdì sarà dedicata ai giovani con musica e dj set con Marco Razzi, panini, hot dog, birra, dolci e mele fritte. Il programma di sabato 19 maggio prevede invece "Melacreando", un laboratorio per mambini, con merenda a base di mela offerta a tutti i partecipanti (ore 16.00). Alle ore 17.30 sarà la volta della gara di abilità "Mela-lancio" e, alle 19.00, del cooking show con Sabrina Fattorini, food blogger di Architettando in cucina, che presenterà tre ricette a base di mela con assaggi per tutti. La serata prosegue poi con la cena su prenotazione con menù a base di mele (ore 20.00) e il concerto della cover band di Vasco Rossi "Il resto della Ciurma" (ore 22.00). Il programma di domenica 20 maggio comincerà alle ore 10.30 con "Pianta-melo", piantumazione di meli dei bambini di Staggia. Alle 13.00 ci sarà il pranzo con menu fisso a base di mela, sempre su prenotazione. Nei giorni della festa è possibile degustare mele, mele essiccate e succo di mela provenienti direttamente dal Trentino.

«La conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni sono elementi essenziali per far vivere una comunità di persone - dichiara il presidente della Polisportiva Cristiano Ninci -. La nostra associazione quest'anno ha pensato di organizzare la Festa della Mela a Staggia prendendo spunto proprio dalla tradizione popolare staggese. Tutto nasce dalla rivalità calcistica che un tempo c'era fra Staggia e Poggibonsi. Durante una di queste partite si svolgeva a Staggia la festa d'Autunno, festa di sapori e mestieri antichi. Al termine della partita, le due tifoserie dettero vita ad una rissa che, oltre alle manate, vide gli staggesi prevalere sui poggibonsesi grazie anche ad un fitto lancio di mele rubate proprio dai banchi della festa».

«Voglio ringraziare - conclude - tutti coloro che ci hanno dato una mano per l'organizzazione dell'evento, in particolar modo gli sponsor che ci hanno sostenuto».

Per prenotare e avere maggiori informazioni: 347 3093942 - 340 4999464

