Le sfilate di Colle di Val d'Elsa: un'alchimia di stile e passione

"Se una donna è malvestita si nota l'abito. Se è vestita impeccabilmente si nota la donna". Lo disse la regina della moda e dello stile Coco Chanel, ancora oggi fonte di ispirazione di migliaia di stilisti e appassionati di abiti. Se lo ripete tutti i giorni Cristina Candela, che ha fatto di questo aforisma il proprio mantra. Su questa filosofia ha creato, cinque anni fa, "Passioni di moda", il negozio di abbigliamento che si trova in Via Mazzini a Colle di Val d'Elsa, con l'obiettivo di valorizzare la femminilità e la bellezza di ogni cliente.

La piccola boutique colligiana si è fatta conoscere nel nostro territorio soprattutto per le sfilate organizzate (le sue modelle non vi sono certamente passate inosservate alla Notte Gialla o in occasione di altre manifestazioni ed eventi). Vi si possono trovare pantaloni, jeans, t-shirt, blazer, gonne, vestiti e giubbotti: abiti da cerimonia, più eleganti, ma anche abiti comodi e sportivi, adatti a una donna dinamica e attiva che non rinuncia a sentirsi bella in ogni occasione. Koralline e PDK sono solo alcune delle marche che vi si possono trovare. A condire il tutto, a dare quel tocco che completa l'outfit, non possono mancare gli accessori: borse, portafogli e prodotti di bigiotteria. Sono disponibili anche taglie curvy, oltre al servizio di sartoria messo a disposizione per apportare piccole modifiche.

Avere un negozio tutto suo era il sogno nel cassetto di Cristina (le si illuminano gli occhi quando ne parla). «Lavoravo già nelle vendite ma in tutt'altro campo - ci racconta -. Avevo cominciato a sentire di volermi occupare di qualcosa che mi entusiasmasse davvero. Una sera, mentre ero a scuola di ballo, una ragazza mi fece i complimenti per come mi ero vestita (alla moda ma con cose semplici) e disse "Hai un negozio di abbigliamento, è questo il tuo segreto?". Da allora ho iniziato a pensare seriamente di avere le attitudini giuste e la passione (senza quella non si fa niente!) per mettermi in proprio. Ed eccomi qua!».

Il valore aggiunto di "Passioni di moda", lo dice il nome stesso del negozio, è proprio il grande amore che Cristina mette nella sua attività. Quando le domandiamo qual è la cosa che la gratifica di più della sua professione, risponde senza esitazione «Le sfilate!». E aggiunge: «Adoro vedere le ragazze perfettamente acconciate e sistemate che mettono in mostra gli abiti della nuova collezione. Ci vuole un sacco di energia e di creatività per organizzare un evento del genere nei minimi particolari. Devi pensare a tutto, dalla musica di sottofondo alle luci, dalla coreografia agli accessori e ad altri piccoli dettagli. Ma quando lo spettacolo è finito ed è andato per il meglio la soddisfazione che ti torna indietro è indescrivibile».

Non vi è venuta voglia di provare qualche capo? Che aspettate? I saldi sono quasi agli sgoccioli, ma è già disponibile la nuova collezione primavera/estate 2018.

Per maggiori informazioni:

Passioni di Moda

Via Mazzini 15 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

E' aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

www.passionidimoda.com

passionidimoda@gmail.com

Facebook PassioniDiModa

Instagram passionidimoda

Twitter passionidimoda

Pubblicato il 15 febbraio 2018 (modifica il 18 febbraio 2018 | 23:19 )