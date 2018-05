Al Roncalli si parla di cibo ed ecologia nel secondo dei 'Caffè Scientifici'

Quanto è sostenibile il modo in cui mangiamo? Qual è l'impatto ecologico, globale e locale, di ciò che mangiamo e del cibo che sprechiamo? Queste le domande che guideranno, mercoledì 23 maggio alle 16.30 nell'aula magna dell'IIS Roncalli di Poggibonsi, il secondo dei "Caffè Scientifici" organizzati dai docenti dell'area scientifica, dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e dalla professoressa Gianna Trapassi, referente del progetto.

Il secondo incontro "L'ecologia e il nostro cibo" avrà come relatore il Professor Renato Chemello, Professore del Dipartimento di scienze della Terra e del mare presso l'Università di Palermo, che illustrerà il legame tra ecologia e responsabilità, i costi ecologici dei processi che producono cibo, il paradosso globale dello spreco. Dopo l'intervento sarà lasciato uno spazio per le domande degli studenti e dei presenti. Durante l'incontro, aperto a tutti e ad ingresso libero, sarà effettuato un coffee break a cura del servizio bar dell' IIS Roncalli.

«Dopo l'interessante e partecipatissimo primo incontro sul tema della prevenzione vaccinale, tenuto dal professor Neri Niccolai, concludiamo i Caffè Scientifici con un altro grande tema d'attualità, l'ecologia - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini -. In particolare questo incontro si configura come un'occasione per riflettere sullo spreco e sulle disuguaglianze nella redistribuzione delle risorse, in particolare del cibo. Un'occasione dunque per favorire l'educazione alla cittadinanza partecipata, che è tra le aree strategiche del nostro PTOF. Dopo la prima positiva esperienza di quest'anno, siamo intenzionati a replicare e incrementare il cartellone dei caffè scientifici e degli incontri divulgativi sui temi della scienza nel prossimo anno scolastico 2018/2019».

