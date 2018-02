Al Roncalli successo di partecipazione per l'iniziativa 'Vivere il museo'

c

Grande partecipazione all'iniziativa "Vivere il museo" che si è svolta martedì 30 gennaio nell'Aula Magna dell'Istituto Roncalli di Poggibonsi durante la quale gli alunni della classe quinta Turismo hanno relazionato il lavoro svolto durante il progetto di alternanza scuola lavoro presso il museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino. All'evento sono intervenuti, oltre al Dirigente Scolastico Gabriele Marini, la Dott.ssa Bucalossi della Regione Toscana, la Dott.ssa Salvadori, Assessore alle Politiche Educative delComune di Poggibonsi, il professor Binella dell' USR Toscana, la direttrice del museo Be.Go Dott.ssa Nocentini e le due guide Vignoli e Bertini.

«Siamo contenti del riscontro positivo di questa iniziativa - commenta il dirigente Gabriele Marini- Per il nostro istituto è importate il legame con il territorio e con tutti gli enti, le istituzioni, le associazioni, le aziende che lo rappresentano. La collaborazione con il museo Be.Go ha dato vita agli importanti risultati che sono stati presentati ieri, accrescendo le competenze dei nostri studenti dell'indirizzo turistico attraverso la realizzazione di un compito di realtà che potrà essere utile anche nel loro effettivo impiego lavorativo. Per il futuro speriamo di poter consolidare la collaborazione con progetti che possano coinvolgere sempre un numero maggiore di ragazzi nella valorizzazione del patrimonio storico artistico locale».

L'iniziativa

Gli alunni della 5^ classe Turismo hanno spiegato, tra note e immagini di dipinti quattrocenteschi, il sito web "Teen for cult" da loro costruito con le esperienze degli stages e campus presso il Museo Be.Go. Oltre all'esperienza di alternanza sul campo hanno presentato anche la brochure informativa del museo in tedesco, un lavoro realizzato in collaborazione con una classe 5° dello scorso anno sotto la supervisione delle professoresse Angela Checola e Gabriella Lenti, responsabile del progetto.

Pubblicato il 1 febbraio 2018 (modifica il 1 febbraio 2018 | 23:23 )