Allerta meteo: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali in Val d'Elsa

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico dalle ore 14.00 alle 22.00 di oggi, domenica 6 maggio. Tra le aree interessate c'è anche la Val d'Elsa, sia senese che fiorentina. Si raccomanda cautela soprattutto alla guida, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi. Fare molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d'acqua (ponti o guadi) e alle zone depresse (sottopassi, zone di bonifica).

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

Pubblicato il 6 maggio 2018