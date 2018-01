Atletica, due record personali per Irene Siragusa ad Ancona

c

Non ce n'è per nessuno, è lei la più veloce. Irene Siragusa, colligiana classe 1993, ha migliorato ancora il suo tempo sui 60 metri e sui 200 metri femminili indoor. E' successo lo scorso fine settimana al Meeting Nazionale che si è tenuto al Palaindoor di Ancona. Forte dell'esperienza e del successo alle Universiadi di Taipei con l'argento nei 100 e l'oro nei 200 metri, la sprinter valdelsana dell'Esercito si è fatta valere anche in questa competizione, alla quale hanno partecipato più di 2mila atleti.

Nel primo caso è scesa 7''35, 4 centesimi in meno rispetto a due anni fa. Dietro di lei di pochissimo la toscana Audrey Alloh (7''37).

Nel secondo caso Irene ha invece piazzato un bel 23''60 (rispetto al precedente 24''06). Un risultato davvero notevole se si considera che è una specialità che corre quasi sempre all'aperto. Alle sue spalle Chiara Gherardi (24''24) e Dalia Kaddari (24''51).

«È stato un weekend davvero sorprendente - commenta Irene sui social -, con questi due nuovi risultati si riprende a lavorare con un pochina di consapevolezza in più, guardando lontano».

Pubblicato il 31 gennaio 2018 (modifica il 31 gennaio 2018 | 17:52 )