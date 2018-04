Avviare un’attività commerciale: passi da seguire e quali sono le più redditizie?

L'Italia sta uscendo lentamente dalla crisi economica: il nostro Paese si va riprendendo e, insieme ad esso, anche le opportunità di business vanno via via crescendo. Non è assolutamente casuale che, al momento, stiano nascendo tante nuove attività sul nostro territorio: le possibilità sono così ampie che ognuno di noi ha l’occasione di diventare un imprenditore. Chiaramente non si tratta di un’impresa facile, ma nemmeno impossibile: gli step da affrontare sono numerosi e nessuno dubita del fatto che siano abbastanza impegnativi, però non bisogna nemmeno farsi spaventare. Con un po’ di studio e di costanza, qualsiasi sogno imprenditoriale può divenire realtà: avviare un’attività commerciale? Ecco i passi da seguire e i consigli da approfondire.

Primi step fondamentali per aprire un’attività

Posto che un’idea alla base di un progetto serve sempre, il primo vero step “concreto” da muovere è l’affrontare tutti i passaggi burocratici, necessari per avviare un’attività in proprio. Parliamo dunque dell’apertura della partita IVA e dell’iscrizione al Registro delle Imprese, insieme alle licenze commerciali da richiedere in base alla natura della propria attività: inoltre, serve anche regolare la propria posizione con l’INPS e con l’INAIL. Fatto questo, arriva il momento di farsi conoscere: come fare? Esistono una serie di attività promozionali che possono aiutare, come ad esempio organizzare un evento per inaugurare il locale o l’attività. In questa situazione il materiale pubblicitario è fondamentale per promuovere l’iniziativa ed oggi è facile crearlo anche da soli, grazie a servizi come ad esempio doctaprint.it: un sito dove è possibile richiedere la stampa di pieghevoli quadrati e tanti altri formati diversi. Servizi di questo tipo permettono di personalizzare al massimo il materiale e anche di abbattere i costi di produzione. Un altro consiglio? Meglio iniziare con la promozione dell’evento almeno 4 settimane prima dell’inaugurazione, specialmente per quanto riguarda la creazione dell’evento sui canali social, così si creerà anticipazione e passaparola.

Quali sono le attività al momento più redditizie?

Digitali o meno, le opportunità del momento sono così vaste che il rischio di perdersi o di confondersi è reale. Quali sono, dunque, i principali business sui quali investire oggi? In primo luogo gli e-commerce, siano essi proprietari o in dropshipping, seguiti a ruota dai wellness centers, una nicchia sempre ricca di possibilità. Anche lo street food e i ristoranti ambulanti sono molto gettonati al momento, insieme ai pet shop e ai negozi di assistenza per smartphone e per device elettronici. Fra le altre attività più interessanti, troviamo l’avvio di un’azienda agricola, le parafarmacie e il classicissimo franchising, sempre attuale.

Nuove attività in Toscana: gli incentivi previsti

In Toscana, al momento, sono attivi diversi bandi rivolti alla giovane imprenditoria, compresa quella femminile: ad esempio, si trovano diversi incentivi nel settore della sostenibilità ambientale e naturalmente per le giovani imprese che si impiegano nel settore turistico. Inoltre, si trovano ottime opportunità anche per le imprese edili che si occupano dello smaltimento di amianto dagli edifici, vista l’urgenza di questa pratica. Fra le altre opzioni in merito agli incentivi in Toscana, troviamo il famoso bando Por FESR, che prevede finanziamenti a tasso zero per le giovani start up toscane fino ad un massimo di 24.500 euro.

Pubblicato il 6 aprile 2018