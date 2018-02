Castelfiorentino, 27enne arrestato per furto in abitazione

Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castelfiorentino hanno tratto in arresto S. C., 27enne albanese pregiudicato, che deve scontare una pena residua complessiva di 3 anni, 6 mesi e 17 giorni di reclusione per diversi furti in abitazione, commessi in varie località della Toscana e dell’Emilia Romagna. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Firenze-Sollicciano.

Pubblicato il 22 febbraio 2018