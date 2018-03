Certaldo, 'sifonamento' alla traversa del fiume Elsa in località Steccaia

c

Da questa mattina sono arrivate tante segnalazioni da parte dei cittadini sui problemi evidenti riscontrati sul fiume Elsa in località Steccaia, nel comune di Certaldo. "La pescaia è rotta, il mulino rischia di crollare e i pesci sono in fuga", ci ha scritto qualcuno. Tra le tante denunce anche quella dell'Amministrazione che ha immediatamente avvertito il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Il tecnico inviato per il sopralluogo ha constatato che si è trattato di un cosiddetto "sifonamento" alla traversa, una foratura al di sotto del manufatto in cemento che abbassa il livello dell'acqua a monte e lascia passare a valle grandi quantità di acque che hanno già provocato un'erosione di sponda in destra idraulica.

A seguito del sopralluogo, il Consorzio ha trasmesso un dettagliato report al Genio Civile della Regione Toscana, titolare per legge (cfr. LR 80/2015) delle competenze idrauliche, restando a disposizione e pronto dal punto di vista tecnico-operativo per la risoluzione della problematica.

