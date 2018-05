Conto corrente online: tutti i vantaggi delle banche digitali

La digitalizzazione prosegue la sua crociata verso la modernità: il digitale è divenuto infatti pane quotidiano per chiunque, in tantissimi aspetti più che attuali. Le banche non hanno fatto eccezione: anche gli istituti di credito, infatti, hanno cominciato ad adeguarsi al mondo di Internet e alla digitalizzazione dei processi. Le banche telematiche come ad esempio CheBanca permettono di aprire un conto corrente online, al quale si accodano diversi vantaggi sia economici che pratici. È una vera e propria rivoluzione che si è dimostrata capace di stuzzicare l’attenzione degli italiani: specialmente in questo momento di crisi economica, visti i suoi costi più che contenuti. Di riflesso, oggi ci concentreremo su tutti i vantaggi delle banche digitali.

Quali sono i vantaggi delle banche telematiche?

Economicità e praticità: sono questi i due capisaldi delle banche digitali, che sorreggono un mondo ricco di numerosi vantaggi per l’utente. I costi di gestione risultano essere inferiori ai canonici conti aperti con le banche fisiche, in quanto lo stesso istituto risparmia sulle spese degli sportelli. Per non parlare, poi, della comodità di questo servizio: il conto digitale risulta accessibile in qualsiasi momento, visto che non conosce orari di apertura o chiusura. Poi è possibile accedervi in tutta comodità da casa, oppure da smartphone, vista la presenza delle applicazioni apposite. Quali sono gli altri vantaggi delle banche telematiche? Il proprio conto può essere controllato semplicemente accendendo il PC, ed è possibile richiedere documenti come l’estratto conto direttamente online, senza costi extra.

Banche telematiche e tassi bassi: cosa sapere?

Fra i vantaggi economici dei conti correnti online troviamo anche l’opportunità di aprire un conto a tassi molto più bassi, rispetto alle banche tradizionali. Ciò è possibile per via di una questione già accennata: non dovendo pagare il personale allo sportello, gli istituti di credito telematici hanno molte meno uscite e dunque risparmiano molto. Di conseguenza, l’accesso a questi conti può essere consentito ad un costo minore rispetto alle banche fisiche. Questo risparmio per la banca le permette di abbattere, se non addirittura annullare, altre voci di costo: ad esempio il canone annuo, spesso assente, oppure le commissioni per i bonifici.

Come aprire un conto corrente online?

Un altro vantaggio dei conti telematici è la loro facilità di apertura: per aprire un conto corrente di questo tipo, difatti, basta collegarsi al sito web della banca e farne richiesta. Per poter ottenere questa possibilità, bisognerà compilare dei moduli e spedire dei documenti, anche in formato elettronico. È ovviamente possibile seguire anche la strada tradizionale: ovvero l’apertura del conto corrente recandosi presso lo sportello della banca. Ad ogni modo, sebbene alle volte possa richiedere più tempo, la procedura digitale è l’opzione più comoda da intraprendere. Alla luce di questi vantaggi, non stupisce che tantissimi italiani abbiano scelto questa tipologia di conto.

Pubblicato il 9 maggio 2018