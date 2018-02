Edilizia scolastica, contributi alle scuole valdelsane per l'adeguamento alle norme antisismiche

Tra questi ci sono anche i Comuni di Gambassi Terme (con 60.554,12 euro per la ristrutturazione della Scuola Secondaria di primo grado Giovanni Gonnelli), di Montaione (con 41.700 euro per la manutenzione straordinaria della Secondaria di primo grado Chiarenti) e di Empoli (1.743.255 euro per la demolizione e la ristrutturazione della Primaria Dante Alighieri).





Finanziamenti anche per il Comune di Poggibonsi, che si aggiudica circa 661mila euro per la Leonardo da Vinci, con interventi relativi all'antisismica, all'efficientamento energetico e alla parte di impiantistica (costo totale dell'intervento 1,2 milioni di euro). «L'intervento – commenta l’Amministrazione con una nota stampa - si unisce ad un ulteriore pacchetto di lavori che riguarderanno l'edilizia scolastica nella prossima estate per oltre un milione di euro di investimento. In questo caso le scuole interessate dall'adeguamento sono la Vittorio Veneto (200mila euro), i due edifici Picchio Verde e Arcobaleno (scuole d'infanzia statali, progetto da 440mila euro), Il Girotondo (infanzia statale, 280mila euro da progetto), mentre la Pieraccini sarà oggetto di un intervento di sistemazione di una porzione di area del giardino (progetto da 140mila euro). Questi ultimi interventi sono nel Piano delle Opere Pubbliche 2017 e sono già stati aggiudicati al termine dell'iter di gara. L'intervento al primo lotto della Leonardo da Vinci è stato inserito, con le ultime variazioni approvate in Consiglio, nel Piano delle Opere 2018».



Infine, finanziamenti anche per San Gimignano: «Evviva – scrive il sindaco Giacomo Bassi sui social -! Dopo i 4,9 milioni di euro di contributi governativi avuti sui tre progetti delle nuove Scuole, la Materna e la Media, e sulla nuova Palestra Scolastica, oggi è arrivata la notizia ufficiale dell'assegnazione di un altro contributo di 700mila euro per l'adeguamento alla normativa sismica della Scuola Elementare di Ulignano, operazione che scatterà entro l'anno. Evviva, la buona progettazione paga...Ma grazie anche ai Governi Renzi e Gentiloni che hanno decuplicato gli stanziamenti per l'edilizia scolastica».

Resta fuori, tra gli altri, il Comune di Colle di Val d’Elsa, che viene subito “rimbeccato” dal Pd colligiano con un comunicato stampa: «Secondo quanto riporta la stampa sono stati concessi contributi a tutte le amministrazioni che ne avevano fatta domanda. Questo dimostra quanto sia limitata la visione di 'Su Per Colle' e della sua giunta. E' stata persa un'importante occasione per il futuro di Colle. Quei soldi avrebbero potuto mettere in sicurezza gli edifici scolastici andando ad investire sulle nuove generazioni. La mancata partecipazione ai bandi è una grave responsabilità della Giunta e non dei funzionari come alle volte qualcuno tenta di fa credere ai colligiani. Purtroppo è sempre più evidente come l'attuale giunta sia incapace di amministrare il Comune e non riesca a sfruttare le opportunità che un bravo Sindaco dovrebbe essere in grado di cogliere. Perdere queste occasioni significa non garantire al territorio adeguato livello di sviluppo e a farne le spese saranno tutti i colligiani. Come già avvenuto negli scorsi mesi, alcuni comuni della provincia di Siena hanno ricevuto dei contributi per interventi su patrimonio pubblico e opere pubbliche; purtroppo questo non è altrettanto vero per il comune di Colle Val d'Elsa che non risulta nell'elenco dei beneficiari. Quei finanziamenti erano un'importante occasione per Colle. Infatti, gli interventi finanziati riguardano la messa in sicurezza delle scuole, opere più che mai necessarie quando si parla di giovani generazioni».

Pubblicato il 11 febbraio 2018