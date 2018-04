Il ballerino di flamenco Antonio Màrquez sul palco del Teatro del Popolo di Colle

L’associazione AndaluSiena, punto di riferimento a Siena per la diffusione dell’arte flamenca e della cultura andalusa in generale, presenta un evento eccezionale, unico sul territorio italiano: il ritorno di Antonio Màrquez sulle scene nazionali dopo più di 9 anni di assenza. Sabato 14 aprile 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa, sarà in scena “Os quiero…” (“Vi amo…”), uno spettacolo che l'artista intende dedicare a tutto il suo pubblico.

Màrquez è stato primo ballerino al Ballet Español de Madrid e ha collaborato con il Ballet Nacional de España: ha lavorato con la sua compagnia in tutto il mondo, con produzioni originali che esprimono tutta l’eleganza e la raffinatezza del balletto classico spagnolo, coniugata con la forza e la sensualità del Flamenco. L’eccezionalità dell’artista e le sue straordinarie capacità espressive e tecniche travolgono immancabilmente il pubblico in un vortice di emozioni.

In questo caso la produzione è il risultato di un progetto voluto da AndaluSiena, che vede la collaborazione di appassionati flamenchi (docenti e allievi) provenienti da tutta Italia, coinvolti nella realizzazione del Bolero di Ravel assieme al Maestro. L’avventura è già iniziata a Firenze con un laboratorio coreografico ospitato nell’ultima edizione di Danza in Fiera e con la formazione del corpo di ballo.

«Lo spettacolo - dicono gli organizzatori - vedrà in cartellone la versione del Bolero coreografata e danzata da Antonio Màrquez e un quadro flamenco dal vivo nel quale il Maestro sarà attorniato da ospiti di eccezione: alla chitarra Diego Franco Moreno, al cante Natalia Garcia Gutierrez, chitarra flamenca da concerto con Juan Lorenzo, Pilar Carmona al baile… e altre sorprese. E’ previsto anche un incontro “après théatre” nei locali di Bottega Roots, dove sarà possibile conoscere Antonio Màrquez, parlare e cenare con lui a fine serata».

I biglietti sono già in vendita in esclusiva sul circuito Box Office Toscana e non è prevista bigliettazione in teatro: http://www.boxofficetoscana.it/event/antonio-marquez/

La cena dopo lo spettacolo è a ingresso limitato (max 60 persone) ed è obbligatorio prenotare mandando una mail a andalusiena@yahoo.com con oggetto “A cena con Marquez” con il numero delle persone prenotate e un cellulare di riferimento per conferma.

Pubblicato il 11 aprile 2018