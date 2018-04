Una donna è stata investita sulle strisce in Via del Commercio a Poggibonsi, mentre attraversava la strada in direzione della Galleria Cavalieri Ordine Vittorio Veneto con la propria bicicletta. Il fattaccio è successo questa sera poco dopo le ore 19.00. Fortunatamente, stando a quanto ci è stato raccontato dalle persone che hanno assistito all'episodio, avrebbe potuto finire molto peggio. Sono intervenuti i volontari della Misericordia, che per l'appunto si trova proprio dietro. La vittima è stata trasportata all'Ospedale di Campostaggia.

Notizia in aggiornamento

Pubblicato il 26 aprile 2018