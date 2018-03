La storia dei social (e non solo) spiegata ai bambini

c

Steve Jobs, Guglielmo Marconi, Mark Zuckerberg, Thomas Edison, Samuel Morse, Antonio Meucci, Adriano Olivetti, Alan Turing, Hedy Lamarr... Cosa hanno in comune questi nomi? Sono grandi inventori o imprenditori che, guidati dalla passione per la scienza - e, a volte, dall'amore - hanno cambiato il nostro modo di informarci, di fare acquisti, di costruire computer, di comunicare. Insomma, la nostra vita!

Sabato 24 Marzo, ore 10.30, alla Biblioteca Bruno Ciari di Certaldo, Simone Terreni presenta il suo libro “Dai segnali di fumo ai social” (Giunti editore, illustrazioni di Francesco Fagnani), pubblicazione di successo che racconta la storia della comunicazione umana dalle origini ai giorni nostri. Una storia avvincente e ricca di aneddoti, avvincente per i giovani (età consigliata 8 - 12 anni) ma anche per i più grandi. Seguirà un laboratorio tra scienza e tecnologia per bambini e ragazzi 8-12 anni guidato dallo stesso Terreni.

Sempre sabato 24 marzo, in contemporanea, per gli adulti si rinnova l’appuntamento mensile con il Circolo di Lettura a cura di LeggerMente. Nell’ambito della gestione associata della biblioteca, l’incontro con Terreni e il suo libro sarà poi replicato anche a Montaione Sabato 5 maggio ore 10,30 alla Biblioteca comunale a biscondola.

Per informazioni

Biblioteca Comunale “Bruno Ciari”

Bogo Garibaldi, 37 – Certaldo

0571 661252

biblioteca@comune.certaldo.fi.it

Biblioteca Comunale “a biscondola”

Via Marconi, snc – Montaione

0571 699267

biblioteca@comune.montaione.fi.it

Pubblicato il 22 marzo 2018