Monteriggioni: sabato inaugurazione della pista ciclabile-pedonale La Tognazza-San Martino

Taglio del nastro sabato 24 marzo, alle ore 11.30, per la pista ciclabile-pedonale immersa nel verde che unisce La Tognazza e San Martino, nel Comune di Monteriggioni. Il percorso sarà inaugurato dal sindaco Raffaella Senesi, con ritrovo a La Tognazza, in via delle Rose, insieme al campo sportivo polivalente che si trova lungo la pista ciclabile-pedonale ed è stato realizzato per accogliere attività amatoriali e ricreative aperte a tutti. All’appuntamento parteciperanno anche altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e di associazioni del territorio.

I lavori hanno contato su un investimento complessivo di oltre 354 mila euro, con risorse proprie del Comune e contributi della Regione Toscana, e hanno permesso anche il rifacimento della regimazione delle acque superficiali del fondo valle, l’installazione di arredi urbani e la collocazione di un’illuminazione a led in ottica di risparmio ed efficientamento energetico.

Pubblicato il 22 marzo 2018 (modifica il 22 marzo 2018 | 16:46 )