Nisini eletta nel Consiglio di Presidenza del Senato. La soddisfazione della Lega Valdelsa

«Siamo orgogliosi e felici che la Senatrice Tiziana Nisini, iscritta nella nostra sezione, abbia ricevuto questo importante riconoscimento istituzionale che la colloca nel Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, uno dei più alti organi istituzionali dello Stato italiano». Commenta così la notizia il segretario della Lega Valdelsa Riccardo Galligani, che aggiunge: «Ritengo sia il giusto riconoscimento per un’amica e una militante che mai si è risparmiata per la Lega e che fino ad oggi è stata, e sono sicuro che continuerà ad esserlo anche nel futuro, un esempio di rettitudine, di impegno, di umiltà, di competenza e di concretezza per tutti i nostri iscritti. Sarà senz’altro un punto di riferimento importante per la Toscana e per tutto il nostro territorio. A lei vanno le nostre sincere congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro per l’importante ruolo che andrà a ricoprire ai vertici istituzionali del Paese».

Pubblicato il 29 marzo 2018