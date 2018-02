Parcheggi: 62 posti gratuiti all'ex Coop di Certaldo

Annunciato a fine 2017 a margine degli incontri del Pums, è stato aperto stamani alle ore 12.00 il parcheggio dell’ex negozio Coop che Unicoop Firenze, proprietaria dell’area, ha concesso in comodato gratuito al Comune di Certaldo.

L’accesso al parcheggio in entrata e uscita, a differenza di quando il negozio era aperto, avverrà però soltanto dall’ingresso principale che dà sul viale Matteotti, per evitare un sovraccarico di auto su via Monteverdi che, da dopo la chiusura del negozio, è di fatto diventata una strada senza sfondo. Ben 62 i posti macchina in totale, di cui 5 riservati (3 sosta disabili e 2 ASL Toscana Centro, in virtù del progetto che la ASL segue all’interno della Casa delle Associazioni), oltre a 7 posti per motoveicoli.

Soddisfatta l’amministrazione comunale, che ha investito 25mila euro per risistemare l’area e separarla dall’ex negozio, e con il sindaco fa sapere che ringrazia Unicoop Firenze per l’accordo raggiunto, in questo modo infatti si riapre un’importante area di sosta che servirà anzitutto a dare risposte alla neonata casa delle associazioni ed ai negozi dell’area, ma anche, vista la vicinanza alla stazione ferroviaria e al centro urbano, a tutte le persone che devono recarsi per motivi di lavoro, shopping, accesso ai servizi, nel cuore del paese.

Così come è stata concessa gratuitamente, allo stesso modo gratuitamente si potrà sostare. Una soluzione che è naturalmente provvisoria, in quanto l’area, di proprietà di Unicoop, non è al momento destinata ad altri utilizzi, in attesa anche che con l’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di possano individuare ulteriori soluzioni per dare risposte alle esigenze di sosta di residenti e attività commerciali.

Pubblicato il 16 febbraio 2018