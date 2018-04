Poggibonsi, 600mila euro per la manutenzione del verde

Sono quattro le ditte incaricate della manutenzione delle aree verdi sul territorio di Poggibonsi. Si è rinnovato infatti, con partenza ad inizio aprile, l'appalto in questione che riguarda interventi di manutenzione delle aree verdi, compreso il taglio dell'erba lungo i marciapiedi ed i viali alberati ma anche manutenzione siepi, estirpazione dell'erba dalle superfici pavimentate di marciapiedi, aiuole spartitraffico, rotatorie, altre opere quali la realizzazione e la sostituzione di staccionate in legno. Sono quattro le ditte incaricate, frutto di relativi appalti, per un investimento complessivo di circa 600mila euro per due anni.

Il territorio comunale è stato suddiviso in aree sulla base di criteri di omogeneità. A Staggia e a Bellavista gli interventi sono in corso in virtù di un precedente incarico che si esaurirà con la prossima assegnazione alla ditta che si è aggiudicata l'appalto. A Poggibonsi due ditte sono già a lavoro dalla prima settimana di aprile e la terza sta per iniziare la sua attività. «Una manutenzione che riguarda tutto il territorio - dice il vicesindaco Silvano Becattelli, assessore a lavori pubblici e manutenzioni -. Gradualmente tutte le aree saranno oggetto di manutenzione per come previsto dal capitolato, ovvero con uno o più passaggi in base alla tipologia di area. Nella zona due, che riguarda ad esempio l'area del Colombaio, l'area sgambamento cani, il parco della Magione, abbiamo sollecitato la ditta ad intervenire in virtù dalla già avvenuta assegnazione e delle condizioni climatiche che lo consentono e lo richiedono. Nelle altre zone le ditte stanno già operando». Complessivamente la manutenzione interessa circa 520mila metri quadrati di superficie a verde e siepi che si sviluppano per oltre 9mila metri lineari.

Il primo lotto, con la ditta già a lavoro, comprende le zone di via Galvani, parco Salvo D'Acquisto, via Di Vittorio, viale Marconi, largo Usilia, piazzale Industria, via Meucci, via Borgaccio, via Torino ex Tribunale, via Dante, via Marmolada, rotonda località Lame, via Mantova, via Talamone, via Borgaccio, via Pisana, via Porta Pia, via Monte Morello, stadio comunale, via del Chianti, via Monte Cervino, via Abetone, via Nino Bixio, via Carducci, via Ancona, aiuole incrocio via San Gimignano, aiuola stradale e spartitraffico ex sp San Gimignano, via dei Gigli, via dei Ciclamini, cavalcaferrovia via Boninsegna, largo Caprera, rotonda località Drove, lottizzazione via Trentino Alto Adige (I Foci), via Calabria, via Sardegna, località San Giorgio.

Il secondo lotto, dove la ditta deve iniziare ad operare, comprende piazza Matteotti, via del Colombaio, via del Parlamento, largo Gramsci, via Montegrappa, piazza Mazzini, lottizzazione ex Vannini e Capperucci, largo Campidoglio, via Borgaccio, piazza XVIII Luglio, piazza Bondi, località Salceto, parco Falcone e Borsellino, via della Costituzione, via Milano, via Sangallo, rotonda a Campostaggia, parco Baden-Powell, via Salceto, via Colombaio, via Moro, piazza San Giuseppe, via della Ferrovia, via del Ginepro, spartitraffico incrocio ex sp di San Lucchese, via della Libertà, via Mascagni, via Senese, retro Piazza Mazzini (spazio a confine con parcheggio), via Galilei, via Fermi, piazza Palermo, viale Garibaldi (piazzale), pista ciclabile sul torrente Staggia, taglio siepi in via Montegrappa, largo Campidoglio, piazza La Pira, largo Gramsci, via dello Sport, via Senese, scuole via Sangallo, via Suali, Vittorio Veneto.

Il lotto tre, con la ditta già a lavoro, comprende Vallone, via Fortezza Medicea, Fonte delle Fate, ex ferrovia via Carducci, parcheggio via San Gimignano, via Sangallo (ex macelli), via Santa Caterina, via Brunelleschi, Palagetto, via Piave, area parcheggio ex sp di San Lucchese, Cassero, via San Gimignano, piazza Gerini (area ex Martinucci), via Cimabue, via Botticelli, via Michelangelo, via Curtatone, Fortezza (aree limitrofe mura e area scavi, percorso sopra le mura), parco via Sangallo e camminamenti bosco Fortezza, siepi via Beato Angelico, via dei Cipressi, via San Francesco, via Santa Caterina, via San Gimignano, strada comunale di San Lucchese, pista ciclabile Poggibonsi-Colle.

Pubblicato il 19 aprile 2018