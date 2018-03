Poggibonsi, dopo Pasqua cominciano i lavori di riqualificazione di Piazza Mazzini

Prenderanno il via nella prima settimana di aprile i lavori di rigenerazione di piazza Mazzini, nonostante le battaglie e la raccolta firme del Comitato. «Un intervento atteso e di cui si è molto parlato in questi anni - dice il Sindaco David Bussagli -. La nostra piazza, luogo centrale e fulcro di molteplici attività e funzioni, sarà oggetto di una vera e propria rigenerazione con una nuova e più funzionale distribuzione degli spazi. Sarà la nuova porta di accesso alla città e alla Valdelsa. Uno spazio più bello, più frequentato, luogo di vita e di corrette relazioni fra le persone».

I lavori di riqualificazione procederanno per fasi e prenderanno il via subito dopo le festività di Pasqua, con l'allestimento del cantiere. Vista l'importanza dell'intervento e le molteplici funzioni che in questa piazza si trovano concentrate, sono state previste dalle imprese aggiudicatarie una serie di azioni di comunicazione e informazione dedicate al progetto e all'evoluzione del cantiere. E quindi giornali, radio e televisioni locali, canali social, depliant, pannelli esplicativi e altro ancora. In questi giorni arriverà una apposita comunicazione del Sindaco a tutte le famiglie e a tutte le attività presenti. «Ringrazio fin da ora cittadini e attività commerciali dell'area per la loro collaborazione che sarà fondamentale per la realizzazione di un intervento che risponde alla necessità di restituire qualità e vivibilità ad uno spazio che per tutti noi è centrale - dice Bussagli - Nostro impegno è monitorare l'andamento del cantiere e adoperarci affinché le inevitabili criticità siano ridotte al minimo e siano superate nella maniera più tempestiva».

L'intervento di riqualificazione di piazza Mazzini ha un costo complessivo di 2,3 milioni di euro e si realizza all'interno del Progetto di Innovazione Urbana PIu Città+Città cofinanziato con risorse europee dalla Regione Toscana e presentato dai Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa. Riguarderà tutta la piazza, che si estende per quasi 8mila mq, in cui tutti gli spazi saranno ridefiniti e valorizzati anche attraverso cura dei materiali, scelte cromatiche e di arredo, pavimentazioni in pietra. Nella parte alta sorgerà un ampio giardino attrezzato con vialetti pedonali e la viabilità sarà ridisegnata in maniera più funzionale. La via di accesso sarà collocata sul lato destro con un ampio marciapiede di circa sette metri di fronte agli edifici e una fascia alberata a separarlo dalla strada. L'intervento porterà a riorganizzare i sottoservizi e a rinnovare il sistema di illuminazione pubblica. Vi saranno nuove alberature al posto di quelle ad oggi presenti, i due monumenti saranno riposizionati, gli spazi di sosta saranno ridefiniti e integrati con i nuovi che saranno recuperati anche nell'area Sardelli dove nelle prossime settimane inizierà l'intervento di riqualificazione del parco.

«Un rinnovamento con cui andiamo a restituire a questo luogo i valori sociali ed estetici di cui è privo, migliorandone la qualità, la sicurezza e la funzionalità - chiude il Sindaco -. Un intervento inserito nella più vasta progettualità che riguarda tutta l'area da piazza Berlinguer fino a Vallepiatta. Una trasformazione e un rinnovamento che guarda ad futuro, come la nostra città ha sempre fatto».

Il progetto di piazza Mazzini ha iniziato a prendere forma nella seconda metà del 2015 quando Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa hanno avviato il percorso di partecipazione in vista della presentazione del Progetto di Innovazione Urbana per accedere ai finanziamenti europei.

Pubblicato il 21 marzo 2018