Potenziato l'orario di apertura della stazione ecologica di Sovicille

Nuovo orario di apertura per la stazione ecologica di Sovicille, a Piscialembita in località San Giusto. A partire dal mese di maggio infatti, la struttura sarà a disposizione dei cittadini anche il sabato pomeriggio, aumentando di tre ore a settimana l’orario di apertura. Durante il periodo estivo, fino al prossimo 30 settembre, la struttura gestita da Sei Toscana sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 8 alle 12:30 e il sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

«L’estensione dell’apertura al pubblico della stazione ecologica – afferma Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alle esigenze del cittadino ed è stata decisa dall’amministrazione comunale, in accordo con il gestore Sei Toscana, per permettere ai nostri cittadini di effettuare più facilmente la raccolta differenziata, compresi materiali recuperabili che, altrimenti, sarebbero stati destinati allo smaltimento in discarica. Grazie ai nuovi orari, i residenti nel comune di Sovicille potranno provvedere personalmente al conferimento dei rifiuti con più facilità, con la possibilità di conferire diverse tipologie e di contribuire in maniera crescente alla raccolta differenziata sul nostro territorio».

Nella stazione ecologica di Sovicille possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto come i rifiuti ingombranti (quali poltrone, divani e materassi, mobilia in genere); apparecchiature elettriche ed elettroniche (quali televisori, frigoriferi, videoregistratori e computer, lampade esaurite e neon); rifiuti metallici (quali reti da letto, telai di bicicletta e scaffali); farmaci scaduti; pile e batterie; olio alimentare e minerale esausto; sfalci e potature.

Segnali positivi arrivano anche dalla raccolta porta a porta che è stata attivata nel comune senese lo scorso marzo. I cittadini di Sovicille si stanno adeguando alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti, rispettando giorni e orari di conferimento indicati nei materiali informativi. «Siamo molto soddisfatti della risposta arrivata all’introduzione del porta a porta da parte dei cittadini – prosegue Gugliotti –, segno tangibile dell’attenzione verso l’ambiente propria della nostra comunità. Certo, ci sono ancora delle criticità fisiologiche legate all’avvio del servizio, ma l’amministrazione e il gestore le stanno monitorando costantemente per cercare di risolverle nel minor tempo possibile».

L’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano, inoltre, che è sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli sfalci. Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio, è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana (gratuito sia da cellulari che da rete fissa) – 800127484 – attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17 e il venerdì, dalle 9 alle 13. E’ possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei Toscana, www.seitoscana.it, oppure inviando una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili alla stazione ecologica è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o chiamare il numero verde 800127484.

Pubblicato il 7 maggio 2018 (modifica il 7 maggio 2018 | 16:06 )