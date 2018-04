Primo maggio: nella Val d'Elsa senese passeggiata per lavoro, pace e diritti

Quest'anno, in occasione della Festa dei Lavoratori del 1° maggio, oltre alle tradizionali manifestazioni dei Sindacati in tutto il territorio provinciale, si svolgerà nel pomeriggio, in Val d'Elsa, una passeggiata organizzata dalla CGIL - dal titolo "Il mondo del lavoro in cammino verso la pace e la stagione dei nuovi diritti" - sul percorso dell'ex Ferrovia Colle-Poggibonsi.

La partenza dei partecipanti è prevista alle ore 15.00 sia dagli impianti sportivi Virtus di Poggibonsi che dall'ex Ferriera di Colle di Val d'Elsa, per poi ricongiungersi per una merenda con la Pubblica Assistenza di Poggibonsi lungo la pista ciclo-pedonale nei pressi del ponte dell'Armi. A seguire sarà offerto un intrattenimento musicale con Ramundo Nicola.

L'evento è organizzato dalla CGIL Valdelsa senese e dai Comuni di Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, con la partecipazione della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, dell'Auser Poggibonsi, del Centro Insieme Poggibonsi e del Gruppo Escursionisti Bellavista.

Le altre iniziative in programma:

A Colle di Val d'Elsa

ore 9.30 - ritrovo in via Oberdan

ore 10.00 - corteo per le vie cittadine

ore 11.00 - comizio conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza Arnolfo

ore 15.00 - ritrovo presso Vecchia Ferriera per passeggiata del 1° Maggio, all'arrivo sarà offerta una merenda

A Poggibonsi

ore 9.00 - ritrovo in Piazza Matteotti

ore 9.30 - corteo per le vie cittadine

ore 10.30 - comizio conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza Matteotti

ore 15.00 - ritrovo presso Impianti sportivi Virtus per passeggiata del 1° Maggio, all'arrivo sarà offerta una merenda

San Gimignano

ore 10.00 - ritrovo in Piazza della Cisterna

ore 10.30 - corteo per le vie cittadine

ore 11.15 - comizio conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza della Cisterna

Pubblicato il 29 aprile 2018 (modifica il 29 aprile 2018 | 21:35 )