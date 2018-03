Si avvicina la scadenza del Premio Letterario Castelfiorentino, ispirato alla Toscana

Poeti e scrittori “ispirati” dalla Toscana, fatevi avanti. Scade il 31 marzo il termine per partecipare al Premio Letterario Castelfiorentino, giunto alla XVIII edizione, al quale si concorre con testi poetici o narrativi (purché inediti e in lingua italiana) attinenti al tema “In Toscana: storie e impressioni”.

La partecipazione è gratuita. Le opere non dovranno superare le 20mila battute (spazi inclusi) e dovranno pervenire entro il suddetto termine per via telematica (in formato pdf, doc o docx, completi di generalità, indirizzo e numero telefonico dell’autore) all’indirizzo info@premioletterariocastelfiorentino.it

Il Premio Letterario, che gode del patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Castelfiorentino e dell’Ente Cambiano Spa, si presenta da sempre come un’interessante vetrina e un’opportunità per tutti coloro che aspirano a valorizzare le proprie opere, poetiche e letterarie, sottoponendole alla valutazione di una giuria qualificata e all’attenzione di un pubblico più vasto.

Prevista l’assegnazione di tre premi: 1.000 euro per il 1° classificato, 500 euro per il 2° e 300 euro per il 3° classificato, con possibilità dell’ex aequo. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Saranno inoltre attribuiti diplomi per i testi segnalati che, unitamente ai premiati, saranno pubblicati nel sito internet del Premio Letterario. Rimane inteso che il Comitato organizzatore, fatti salvi i diritti degli autori dei testi, si riserva la facoltà di autorizzarne la pubblicazione in ogni forma e la lettura pubblica, dopo averne informato gli autori stessi.

Il 31 marzo, inoltre, scade anche il termine per poter partecipare al XVIII Concorso Letterario Giovanile, riservato ad alunni e studenti dalla 4° classe della scuola primaria alle superiori. Il concorso, articolato in tre distinte sezioni per la Poesia e altrettante per la Narrativa, è dedicato quest’anno al tema “La Musica è dentro di noi”. Gli studenti potranno elaborare le loro opere in modo individuale o riuniti per classe, e far pervenire i loro elaborati (entro un massimo di sei cartelle, in formato digitale doc o docx) entro il termine suddetto all’indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.castelfiorentino.fi.it indicando nell’oggetto: “XVIII Concorso Letterario Giovanile”.

Le premiazioni del XVIII Concorso Letterario Giovanile e del Premio Letterario sono in programma sabato 12 maggio 2018 (ore 21.00) al Teatro del Popolo.

Per informazioni: 0571.631731/338.4293724; www.premioletterariocastelfiorentino.it

Pubblicato il 19 marzo 2018