Spettacolo scoppiettante con i Funkoff e Simone Cristicchi a Empoli

Un nuovo grande concerto a Empoli, che si conferma sempre più ‘Città della Musica’. I Funkoff e Simone Cristicchi tornano insieme dopo 3 anni dal loro ultimo concerto. Lo fanno con un grande evento al Cinema Teatro La Perla di Empoli, giovedì 22 febbraio, alle 21.15, una serata organizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in collaborazione con Eventi Music Pool e l’associazione Empoli Jazz, col patrocnicio del Comune di Empoli.

I protagonisti – A guidare questa nuova unione fra Funkoff e Simone Cristicchi è la voglia di ritrovarsi, di festeggiare i 20 anni di vita della band toscana, di unire nuovamente due percorsi musicali diversi, ma che convivono benissimo. Due anime che insieme creano momenti musicali inaspettati e che rendono lo spettacolo brillante e al contempo emozionante. Un concerto in cui si alterneranno in solo la band di Vicchio, la voce e la chitarra di Cristicchi e le due anime insieme. La musica di Cristicchi sarà Funkoffizzata e quella dei Funkoff Cristicchizzata. Un concerto, ma soprattutto una festa da non perdere.

L’eclettico cantautore romano Simone Cristicchi sale sul palco con la più famosa ed instancabile marchin’ band italiana, i Funk Off, per uno straordinario sodalizio che porterà live uno spettacolo scoppiettante. Dopo le tournées con il Coro dei Minatori di Santa Fiora con la sua band storica e con Gnu Quartet (e dopo lo straordinario percorso come attore nel monologo Li romani in Russia, con centinaia di repliche in tutta Italia), Cristicchi si è dimostrato un vero istrione del palco e decide questa volta di unirsi ai Funk Off, l’unico gruppo italiano che vanta la partecipazione al BMW Jazz Festival di San Paolo in Brasile. Uno scatenatissimo gruppo di 11 fiati e 4 percussioni accompagnerà Cristicchi per un instancabile show.

Nati nel 1998 da un’idea del sassofonista Dario Cecchini (il quale ne è anche il leader) i Funk Off sono una marchin’ band in grado di creare una combinazione vincente tra energia travolgente e suono che da antico diventa moderno, attingendo alle radici del jazz del soul e soprattutto del funky, con composizioni originali scritte dallo stesso Cecchini. Col loro organico particolare, i Funk Off sono autori di una sonorità che coniuga l’innovazione con la tradizione, il funky e il soul con la fanfara dei bersaglieri, il sacro con il profano: l’anello di congiunzione fra Maceo Parker, James Brown, Prince Bob Marley e la spensieratezza tutta italiana della tradizione bandistica.

Line up Funkoff

Dario Cecchini, band leader e sax baritono

Paolo Bini, tromba

Mirko Rubegni, tromba

Emiliano Bassi, tromba

Sergio Santelli, sax contralto

Tiziano Panchetti, sax contralto

Claudio Giovagnoli, sax tenore

Yuri Romboli, sax tenore

Giacomo Bassi, sax baritono

Nicola Cipriani, sax baritono

Giordano Geroni, sousaphone

Francesco Bassi, rullante

Alessandro Suggelli, cassa

Daniele Bassi, percussioni

Luca Bassani, piatti

Biglietti – intero € 15; ridotto € 12

foto di Giampiero Mignani

Pubblicato il 15 febbraio 2018