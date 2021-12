''È iniziato tutto così, un'estate fredda a Castellina in Chianti'': Daniela è in finale a Miss Italia

E' l'unica ragazza rimasta a rappresentare la Toscana alla finalissima di Miss Italia di Venezia la prossima settimana.

Daniela Ruggirello, 25 anni, di Livorno, "adottata" da Siena dove ha conseguito la laurea presso l'Università per stranieri di Siena, ha iniziato il suo "viaggio" lo scorso 7 agosto a Castellina in Chianti, dove la piazza del Comune ha ospitato l'ultima selezione del concorso per la Toscana legata all'82esima edizione di Miss Italia.

Come lei stessa entusiasta riporta sui suoi profili social: "È iniziato tutto così, un’estate fredda a Castellina in Chianti nel bel mezzo dell’estate, accompagnata dal mio migliore amico. L’avevo presa come una sfida ed un’esperienza che doveva arricchirmi sotto tutti gli aspetti, e così è stato. Ho conosciuto persone fantastiche con cui ho legato molto, come la mia amica e compagna di Miss Toscana, Khady. Poi da lì sono rientrata tra le 25 finaliste di Miss Toscana, il 12 Agosto (compleanno del mio babbo) mi sono aggiudicata la prima fascia disponile di Miss Miluna e il 28 Novembre siamo partite tutte insieme per aggiudicarci l’accesso alla finale. Circa 10.000 posti iniziali in tutta Italia e alla fine eravamo rimaste solo in 175 e i posti in finale erano solo 20, eppure ci sono rientrata. Andrò a rappresentare la Toscana a Miss Italia. Felice, emozionata e tanto soddisfatta perché i miei genitori avevano ragione: il saper stare sempre un passo indietro, prima o poi ti ripaga. Andiamo in finale".

Pubblicato il 12 dicembre 2021