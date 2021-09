''Gente di Monteriggioni'', Il talk show dedicato al passato recente ed all’attualità del territorio

Sabato 11 settembre, alle ore 21.15 a Monteriggioni, Piazza Dante Alighieri, è in programma il talk show "Gente di Monteriggioni”, dedicato al passato recente e all’attualità di questo territorio, illustrato e discusso attraverso le testimonianze dei suoi abitanti e di coloro che qui operano. Si tratta del penultimo appuntamento del cartellone estivo e vuole essere un omaggio alla comunità, rendendola protagonista, nella filosofia di fondo che l’Amministrazione Comunale ha dato alla sua politica culturale: la narrazione. In tempi di sovraesposizione di influencer, di rapporti e confronti consumati soprattutto a colpi di post o di commenti nei social media, verranno invece messe al centro dei riflettori le persone, le loro esperienze, gli accadimenti, la percezione delle trasformazioni degli ultimi anni di questo pezzetto della Toscana. Nel corso della serata gli ospiti racconteranno, insieme alla nota attrice Daniela Morozzi, le storie di Castellina Scalo e della Festa dei Rioni, i primordi della Festa Medievale e gli sviluppi degli ultimi anni, descriveranno personaggi e aneddoti anche esilaranti, affronteranno i cambiamenti e le trasformazioni avvenute a Monteriggioni, nella sua popolazione, nel turismo e anche dal punto di vista socio-economico. In definitiva sarà un viaggio nel passato, anche recente, e nell’attualità, svolto sul filo conduttore della memoria e del ricordo ma anche delle prospettive.

Sul palco saliranno cinque protagonisti, con esperienze diverse e in rappresentanza di varie categorie, ma unite nel vivere il Castello e il territorio, rapportandosi ai suoi abitanti e non solo; degli osservatori, a modo loro, privilegiati: Eraldo Ammannati è la vera anima della festa medievale da 30 anni, oggi elemento importante della via Francigena; sarà affiancato dal frizzante e ironico Fabrizio Morelli che da sempre interpreta il ruolo del Vescovo alla festa medievale; inoltre da Manrico Franchi, per anni tra i più noti dirigenti della festa di Castellina Scalo. Ci saranno poi Emiliano Mini, dell’associazione “Gli amici del Castello”, che racconterà come ha visto cambiare Monteriggioni, il tipo di turismo e come si è evoluto nel tempo, cosa è Monteriggioni in estate e cosa è in inverno. Infine sarà ospite Benedetta Cioncolini brillante insegnante della scuola primaria.



Pubblicato il 9 settembre 2021