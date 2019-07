'Buona la prima' per Mercantia: serata inaugurale con la consegna del Pegaso al sindaco

Non poteva cominciare meglio l’edizione numero 32 di Mercantia, il Festival internazionale del Quarto Teatro dedicato quest'anno al tema de La Santa Allegria. Boom di presenza per la prima serata con la partecipazione a sorpresa del Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, che ha consegnato al sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, il Pegaso della Regione Toscana.

«Certaldo è un comune che con le sue attività culturali, tra le quali spicca Mercantia, e con la sua amministrazione giovane e impegnata, dà lustro a tutta la Regione Toscana, in particolar modo promuovendo una cultura accessibile è interessante per i cittadini come per i turisti - ha detto il presidente Eugenio Giani - Certaldo si muove nel solco della grande tradizione culturale cui appartiene, citato già da Dante come una delle più importanti località toscane del 200, con Boccaccio padre della prosa che ancora oggi parliamo, si ritaglia un ruolo di primo piano che attraversa tutto il Rinascimento ed arriva fino ai giorni nostri e contribuisce a rendere la Toscana una regione vitale, accogliente ed attrattiva per i suoi cittadini come per i turisti di tutto il mondo».

«Cucini e la sua giunta hanno saputo fare molte cose, ma soprattutto sono un esempio di capacità di fare squadra e coinvolgere tutti dietro alcuni progetti importanti per lo sviluppo del territorio - ha detto il consigliere Enrico Sostegni - il riconoscimento va quindi anche al sapere bene amministrare in modo inclusivo e partecipato».

«Ringrazio il presidente Giani ed il consigliere Sostegni per avere preso questa iniziativa della quale sono molto onorato - ha detto il sindaco Giacomo Cucini - e desidero condividere questo riconoscimento con tutta la mia Giunta, con i dipendenti comunali le associazioni e quanti hanno contribuito in questo mio primo mandato a realizzare il nostro programma. E siccome la consegna avviene non a caso dentro Mercantia che è il festival che dà maggiore lustro al nostro paese, desidero condividerlo con il direttore artistico del festival Alessandro Gigli, con Alberto Masoni di Terzostudio e con Francesca Parri di Exponent, grazie ai quali Mercantia è la festa che tutti oggi conosciamo, il grande evento che fa conoscere Certaldo in Italia e nel mondo».

La manifestazione continua fino a domenica 14 luglio 2019, con circa 100 spettacoli ogni sera. Programma: schede spettacoli su www.mercantiacertaldo.it (luoghi e orari esatti in via di definizione)

Pubblicato il 11 luglio 2019