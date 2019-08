‘Calici di luna’, a Casole d’Elsa per ‘I martedì di Casole’ vino e musica

Una serata dedicata alla musica e al vino con “Calici di luna”. E' quella in programma a Casole d'Elsa per domani, martedì 13 agosto, nell'ambito de “I martedì di Casole”. In Piazza della Libertà, dalle 21.30, concerto d’archi della scuola Music Adventure che accoglie studenti da tutto il mondo per uno stage che si svolge ogni anno in Toscana; in piazza Luchetti “Jazz DiVino” per una serata di puro divertimento con i Licaones: Mauro Ottolini (Tromba) Francesco Bearzatti (Sax soprano, Sax tenore, Clarinetto) Oscar Marchioni (Organo Hammond) Paolo Mappa (Batteria).

In centro storico mercatino dell’artigianato (dalle 19.00) e degustazioni organizzate dai vari locali.

Per informazioni:

Museo Civico Archeologico e della Collegiata e Ufficio Turistico

Piazza della Libertà, 5 - 53031 Casole d'Elsa (SI)

Tel. 0577/948705

e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it

www.casole.it - facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico

Pubblicato il 12 agosto 2019