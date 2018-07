'Castello Summer': chiusura con le selezioni di Miss Italia

Finale alla grande, anzi “in bellezza” per Castello Summer, la rassegna di eventi che si tiene nel mese di luglio ogni mercoledì sera, in concomitanza con i negozi aperti. Mercoledì 25 luglio infatti il Concorso di “Miss Italia” farà tappa a Castelfiorentino, per consegnare alla prescelta della serata il biglietto di accesso alle semifinali regionali di Montecatini Terme (5 agosto) e il sogno di partecipare alle prefinali nazionali di Jesolo (3-8 settembre). L’evento clou della rassegna, che si terrà in Piazza Gramsci (inizio ore 21.30), sarà accompagnato da alcune iniziative che – come di consueto – si svolgeranno nelle principali vie del centro storico, in contemporanea con l’apertura straordinaria dei negozi e i “saldi sotto le stelle”.

L’apertura della serata (ore 21.00) prevede infatti una sfilata promossa da “Retrò” e “Tato&Tata” in collaborazione con “Obiettivo Danza”, che vedrà protagoniste alcune ragazze. La durata dell’evento è di 30 minuti e ad esso interverrà anche il Sindaco, Alessio Falorni.

A seguire, l’appuntamento più frizzante: la selezione di “Miss Italia” che sarà presentata da Raffaello Zanieri, brillante conduttore della manifestazione. Alla prima classificata sarà consegnata la fascia di “Miss Castelfiorentino”, che accederà direttamente alle semifinali di Montecatini Terme. Alla seconda andrà la fascia “Miss Bellezza Rocchetta”, alla terza “Miss Loves Nature”, alla quinta “Miss Interflora”. Queste ultime (insieme alla quarta e alla sesta classificata) otterranno dei punteggi che potranno valere per eventuali ripescaggi, utili per accedere alla fase finale.

L'organizzazione della serata è curata da Gerry Stefanelli e dalla sua Agenzia Syriostar con il supporto del Salone AR Stilisti per Capelli di Castelfiorentino, che si occuperà delle acconciature delle “miss”. Le selezioni di Miss Italia a Castelfiorentino sono state rese possibili grazie al contributo di numerosi sponsor locali. Castello Summer è organizzata dall’Associazione del CCN Tre Piazze, dal Comune di Castelfiorentino e da Confesercenti.

«Anche quest’anno - sottolinea l’Assessore al Commercio, Gianluca D’Alessio - Castelfiorentino ospita le selezioni di Miss Italia, un evento di grande richiamo che stimola curiosità, interesse, la voglia insomma di uscire di casa e fare due passi in centro, approfittando delle aperture dei negozi in concomitanza con i “saldi”. Una serata resa possibile grazie all’impegno fattivo dei nostri commercianti e delle numerose attività che l’hanno sostenuta in veste di sponsor. Una serata che conclude alla grande questa nuova edizione di Castello Summer, con un bilancio – anche quest’anno – decisamente positivo”.

Questo l’elenco degli sponsor che hanno contribuito alla serata di “Miss Italia”: Banca Cambiano 1884 Spa, Ma.Pi., Confesercenti Firenze, Eurocar concessionaria srl, Concessionaria MB Auto, gruppo Colc, A3 System, Locci Agricoltura, Bramandi Art House, Panificio Panchetti, Unipol Assicurazioni, Sara Assicurazioni, Hotel Lami, Ghizzani autocarrozzeria, Vannucchi impresa edile, Marina Porto Azzurro, Pasticceria Dei, Ostello “Locanda d’Elsa”, Caffetteria del Corso, Manetti Alimentari, Garden Vivaio Il Melograno, Obiettivo Danza, Creativity Toscana intrecci, Caffè del Teatro, Officine Meccaniche, AR Stilisti per capelli, Spinelli

calzature, Cappellini abbigliamento, Retrò abbigliamento, Tato&Tata, Pizzeria O’ Vesuvio, Oreficeria Parrini, Oreficeria Cianchi, Computerland, Tecnovideo, Ma Maison 91, Pasticceria Napoletana, Selandia

Viaggi, Falleri immobiliare.

Nella foto Christian De Sica incorona MissItalia 2017 Alice Rachele Arlanch

Pubblicato il 24 luglio 2018