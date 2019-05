'Concorso nazionale di danza città di Poggibonsi', al via la terza edizione

Torna al Politeama di Poggibonsi, sabato 18 e domenica 19 maggio, il “Concorso nazionale di danza città di Poggibonsi”, concorso organizzato da l'Asd Sinfonia della danza e Fondazione Elsa con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. Un concorso che supera ogni volta le aspettative e che quest’anno può vantare la presenza in due giornate di oltre 650 aspiranti danzatori e di 39 scuole italiane che hanno deciso di esibirsi di fronte a una giuria di eccellenza.

«La risposta delle scuole quest'anno è stata ancora più sorprendente. Il Concorso di danza città di Poggibonsi si sta avviando a diventare un punto di riferimento per chi anche per una competizione vuole dare il giusto luogo alla danza, il teatro - dice Isabella Lorenzi co-organizzatrice insieme alla direttrice dell'associazione Tabitha Valensin - In più la qualità della giuria è una nostra priorità e quest'anno avremo un rappresentante dell'Accademia classica Ungherese Szilard Macher, per il modern contemporaneo il direttore della compagnia Kinesis Contemporary dance company Angelo Egarese, il coreografo internazionale Valerio Longo e l'insegnante e coreografo Alex Castagnetti per l'hip hop».

Il programma prevede, sabato e domenica mattina, delle masterclass tematiche di danza classica, moderna e hip hop per ogni età e domenica sera, alle 21.30, il Grande Galà dei vincitori del concorso con grandi ospiti della danza classica, moderna e hip hop. Gli incassi del Galà saranno devoluti a favore dell'Ospedale pediatrico Meyer.

Per info e biglietti è possibile scrivere a sinfoniadelladanza@gmail.com.

Il Concorso nazionale di danza città di Poggibonsi è organizzato da ASD Sinfonia della Danza e Fondazione Elsa con il Patrocinio del Comune di Poggibonsi. Tra gli sponsor Chianti Banca, Key Studio Arredamenti, British Institutes Poggibonsi e Trattoria Piazza di’ Gioco, American nails, Erboristeria Toscana e Viaggi DOC.

Pubblicato il 16 maggio 2019