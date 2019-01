'Effetto cumulo', convegno sulla salvaguardia del territorio a Colle di Val d'Elsa

Un convegno pubblico per parlare di ambiente e in particolare dei rischi e delle minacce in cui si rischia di incappare. È quello che si terrà domani, sabato 26 gennaio, al Palazzo San Lorenzo di Colle di Val d’Elsa, in via Gracco del Secco, a partire dalle ore 15.00, dal titolo “Effetto cumulo, un territorio a rischio tra la Val d’Elsa e la Val di Cecina”.

«In questi ultimi anni stiamo assistendo, in molte zone della Toscana, a scempi e annunci di progetti speculativi che se non verranno fermati potranno avere effetti devastanti per il territorio – dice Giovanna Limonta del Comitato Difensori della Toscana -. Per quanto riguarda il triangolo compreso tra la Val d’Elsa, la Val di Cecina e la Val d’Era, la Regione Toscana sta avallando permessi di ricerca con progetti per nuove centrali geotermiche, invasi artificiali da milioni di metri cubi, ampliamenti di discariche per rifiuti pericolosi, tagli di vegetazione boschiva e riparia per alimentare centrali a biomasse, ecc. Il tutto in aree già sfruttate pesantemente, dove sono già presenti impianti industriali chimici, centrali geotermiche, inceneritori, fiumi in stato di degrado, discariche, ecc. creando le condizioni per l'effetto cumulo».

Il programma

Presentazione e saluti – Giovanni Menchetti Presidente del Comitato Difensori della Toscana

Introduzione. Geotermia e territorio - Giovanna Limonta Comitato Difensori della Toscana

Altre centrali geotermiche a Radicondoli? Lucignano, la centrale dei falliti - Luca Moda Comitato X Radicondoli

I progetti per le centrali geotermiche ai piedi dell’antico borgo di Montecastelli Pisano e nei pressi del Masso delle Fanciulle. Ampliamento della discarica di Bulera, Pomarance - Vittorio Pedrinazzi - Comitato No discarica di Bulera

Quale futuro per la Valdera? Agricoltura e ecoturismo vs rifiuti, fanghi e geotermia - Carlo Galletti Legambiente Valdera

Geotermia e paesaggio - Claudio Greppi membro dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio, esponente della Rete dei Comitati

Pausa caffè

I fiumi patrimonio di tutti, ecosistemi da proteggere - Martino Danielli Presidente WWF Siena

Progetto invaso artificiale Pian di Goro a Casole d’Elsa - Gigliola Freschi Comitato Difensori della Toscana

La media Valle del Cecina, un'area da proteggere - Sandro Piazzini zoologo e ricercatore presso il Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Con la partecipazione di Mariarita Signorini, Presidente Nazionale Italia Nostra

Sono stati invitati:

Monica Pecori – Cons. Regionale Gruppo Misto

Tommaso Fattori - Cons. Regionale SI Toscana

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Difensori della Toscana, in collaborazione con Wwf, Italia Nostra, Legambiente Valdera, Comitato X Radicondoli, Comitato No discarica di Bulera e Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio.

Pubblicato il 25 gennaio 2019