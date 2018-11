'La giara, il coppo e l'orcio' della compagnia Fuori da i'Comune debutta a Castelfiorentino

Debutta sabato 17 novembre alle 21.00 la rassegna Castelfiorentino in scena con lo spettacolo La giara, il coppo e l’orcio della compagnia Fuori da i’ Comune testo di Patrizia Corti, regia Patrizia Corti e Diego Conforti.

Una commedia ambientata in Toscana in un contesto quasi tutto al femminile, che parla di un artigiano incompreso, un avvocato scaltro, un orcio rotto e un mondo sempre pronto all’accoglienza.

La rassegna ha in programma altri due appuntamenti: sabato 16 febbraio con Il paradiso in multiproprietà della compagnia teatrale Spiattori e sabato 30 marzo con La finestra in via del Campo 22 della compagnia Il cerchio di Gesso.

Per informazioni e biglietti

Teatro del Popolo

0571 633482

Giallo Mare Minimal Teatro

0571 81629-83758

info@giallomare.it

Pubblicato il 13 novembre 2018