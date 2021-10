'La stanza più fredda' vince il Globo d'oro, Giani: ''Ascoltare e sostenere i giovani talenti''

'La stanza più fredda', short film interamente autoprodotto in Toscana e girato tra Firenze e Poggibonsi, ha vinto la 61esima edizione del Globo d’Oro, il prestigioso premio cinematografico assegnato dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia. “Non avevo dubbi sulla qualità artistica del prodotto - afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che già in passato si era schierato in favore della candidatura della pellicola al prestigioso premio - vedere giovani artisti toscani emergere ed affermarsi a livello nazionale ed internazionale è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Questo successo arriva al termine di un periodo particolarmente duro per il mondo della cultura e dello spettacolo e sa di rinascita. Auguro al regista Francesco Rossi, alla produttrice Silvia Groppa, fondatrice della casa di produzione Filmarea, ed a tutta la squadra che ha contribuito alla realizzazione del film un futuro di ulteriori successi. La Toscana vuol essere al fianco dei giovani talenti, che dobbiamo sempre più ascoltare, incentivare e sostenere”. 'La stanza più fredda' è il primo cortometraggio realizzato dalla casa di produzione indipendente Filmarea, fondata nell’ottobre 2020 da Silvia Groppa e Francesco Rossi, grazie anche al contributo di Caffè Toscano, la collaborazione del Comune di Poggibonsi ed il patrocinio della Regione Toscana.

"La vittoria del Globo d’oro della Stanza più fredda - ha aggiunto la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo Cristina Scaletti - è una bellissima e sperata sorpresa in un crescendo di riconoscimenti che questo cortometraggio incentrato sulla dignità, sulle piccole cose, sull’amore e sulla memoria ci ha regalato insieme alla profondità elegante del suo messaggio, così attuale in questi nostri tempi. Un ringraziamento sentito a Silvia Groppa e a Francesco Rossi e a tutti coloro che hanno contribuito a diverso titolo per questo dono per la cultura Toscana".

Soddisfazione anche da parte del presidente della Comissione cultura del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti, che conclude: "Un successo straordinario la vittoria della ‘stanza più fredda’, perché rappresenta il successo della capacità ed il talento del territorio toscano con profili come Francesco Rossi e Silvia Groppa, che hanno saputo con le proprie forze creare un cortometraggio di qualità originale e di grande sensibilità con evidente capacità di colpire il pubblico nazionale ed internazionale".



Pubblicato il 6 ottobre 2021