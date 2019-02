'No Fly Zone', party invernale promosso dal MotoClub di Castelfiorentino

Rispetta gli altri, vieni in pace. Sono le due regole del mondo “biker”, che sabato 9 febbraio si darà appuntamento nella frazione di Dogana per il party invernale “No Fly Zone”, organizzato dal MotoClub Castelfiorentino, sezione TNT Biker group.

L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino ed è ormai giunto alla 6^ edizione, richiama ogni anno decine e decine di bikers provenienti da tutta Italia, ma si presenta soprattutto come un’occasione per stare insieme, una festa aperta a tutti all’insegna della goliardia e della fratellanza. Ci sarà naturalmente tanta buona musica (anche Live) e l’opportunità di provare numerosi piatti della cucina toscana.

La manifestazione prenderà il via alle ore 15.00 nello spazio all’aperto di fianco al Circolo Arci di Dogana, dove sarà allestito un enorme tendone, con musica da sottofondo e dj set nella zona bar, in attesa della Cena. Quest’ultima è prevista dalle 19.30, con menù per tutti i gusti (bistecca compresa) e per tutte le tasche. Alle 22.00 la festa entrerà nel vivo con la musica “live” suonata da una band.

Il TNT “No Fly Zone”, nato all’inizio come una cena intima tra amici e affiliati del MotoClub Castelfiorentino, nel giro di sei anni è diventato un motoraduno apprezzato dai bikers Italiani, uno degli appuntamenti che segnano l’inizio della stagione dei motoraduni.

Il TNT Bikers Group ci tiene a sottolineare che la festa è aperta a tutti, motociclisti e non, l’unica condizione è di venire in pace e sinceri!

Pubblicato il 4 febbraio 2019