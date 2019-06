'Punto di non ritorno', proiezione a Casole del documentario di Di Caprio sull'ambiente

Il Comitato Difensori della Toscana organizza giovedì 13 giugno la proiezione del documentario di Leonardo Di Caprio Punto di non ritorno: La scienza è chiara, il futuro no. L'appuntamento è al Centro Congressi di Casole d'Elsa alle ore 18.00. A seguire dibattito sull’ambiente con i ragazzi del comitato giovanile “Born to Be Green”, che si impegnano a fare campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, vogliono promuovere l’adozione di buone pratiche da parte dei cittadini all’interno del territorio del nostro comune per ridurre rifiuti plastici e promuovere progetti specifici per i giovani.

«Si stanno adoperando con impegno e dedizione alla raccolta fondi per poter acquistare per il plesso scolastico delle medie di Casole, un depuratore di acqua ad osmosi inversa, così che nessuno degli studenti sarà più costretto ad usare bottigliette in plastica», fanno sapere gli organizzatori.

Inoltre, sempre al centro Congressi, è ancora visitabile la mostra di Jennifer Wells, artista statunitense ormai trasferita stabilmente in Italia dove è membro del consiglio di amministrazione di Vita Institute e insegna per la Scuola Internazionale di Belle Arti Santa Reparata a Firenze. La mostra resterà aperta fino al 16 giugno.

Per informazioni

Museo Civico Archeologico e della Collegiata e Ufficio Turistico

Piazza della Libertà, 5 - 53031 Casole d'Elsa

Tel. 0577 948705

e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it

www.casole.it - facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico

Pubblicato il 10 giugno 2019