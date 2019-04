'Radicondoli è tua': Marco Giordano candidato sindaco

Alle prossime elezioni amministrative il Comune di Radicondoli vede tra le fila dei candidati a sindaco Marco Giordano, sostenuto dalla lista civica “Radicondoli è tua”, che si presenta alla prova elettorale non come espressione diretta di un partito politico nazionale, ma come movimento politico a dimensione locale. «Per Giordano - si legge nel comunicato stampa - serve infatti un richiamo diretto alla realtà specifica del territorio e ai percorsi fondativi di Radicondoli per la valorizzazione delle risorse locali. Giordano crede nella pratica politica della “democrazia partecipativa” come alternativa alla “rappresentativa” per attivare percorsi di partecipazione diretta dei cittadini sui vari aspetti delle problematiche territoriali, sociali, economiche e culturali, per individuare insieme progetti a sostegno di una zona ricca di potenzialità sempre poco valorizzate, risolvendo le criticità troppo spesso ignorate che hanno fermato da tempo la crescita di questa perla della Toscana. La lista civica vuole porre le basi per un nuovo sviluppo complessivo di Radicondoli, improntato all'equità sociale e alla trasparenza».

Marco Giordano è molto legato al suo territorio per ragioni affettive legate alla famiglia di origine. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Turistiche, è iscritto all'Albo Nazionale degli Agrotecnici e a quello Nazionale dei Procuratori Sportivi FIGC, è un esperto della BPA (Bloodstain Pattern Analysis – Analisi della Proiezione delle Tracce Ematiche), appartiene al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ed è anche un ex agente della Guardia di Finanza. Ha esperienza nel campo della sicurezza. È titolare di un istituto di investigazioni private, oltre che socio dell’agenzia "Match Winner Viaggi" di Radicondoli.

Come scrittore ha pubblicato diversi saggi di settore per la "Ibiskos Editrice Risolo", tra cui "Sicurezza Urbana tra Pubblico e Privato", "Lo stalking – Profili Criminologici", "Il Femminicidio", "Campagna di Russia", "Radicondoli – Cultura e Origini", "Il Mobbing", "Guardia di Finanza ieri e oggi", "Il cyberbullismo nel mondo", "Hokkaido e Sapporo nella cornice del Giappone", e "Architettura Gotica in Val d'Elsa: L'Abbazia di San Galgano a Chiusdino e La Pieve di San Giovanni Battista a Radicondoli" per la "A&A Marzia Carocci Edizioni".

Pubblicato il 9 aprile 2019