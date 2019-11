'Sapori di cinta senese': a Sovicille la quinta edizione della sagra

L'eccellenza della carne di Cinta Senese che si fregia della Dop, a riconoscimento delle sue peculiarità, sarà protagonista della quinta edizione di “Sapori di Cinta in Val di Merse”, prima Sagra in Toscana della Cinta Senese DOP, che si svolgerà a Sovicille il 16 e 17 novembre. Una due giorni densa di iniziative e di appuntamenti gastronomici tutti ospitati dal Circolo Arci di via delle Fonti.

Nel pomeriggio di sabato 16 novembre, alle 17.45, si terrà il dibattito sul tema “Cinta e dintorni” a cui parteciperanno Florio Faccendi, Giuseppe Gugliotti, Emilio Giuggioli, Daniele Baruffaldi, Paolo Montemerani, Giovanni Pacini, Raffaele Ascheri, Marco Bianciardi e Nicola Zanda. Quindi alle ore 20 cena a base di prodotti di Cinta Senese (costo 25 €) e, a seguire, dalle 22.30 in poi, serata danzante.

La domenica si inizierà alle 10 con il mercatino della Val di Merse: enogastronomia, prodotti tipici e artigianato. Alle 10.30 in programma una dimostrazione pratica di come si trasforma la cinta e alle 12 consegna dei riconoscimenti del premio nazionale “Pepe & Sale” dedicato ai salumi di eccellenza. Alle 12.30 pranzo a base di prodotti di cinta e alle 16.30 il “Gioco della ruota” con in premio prodotti di Cinta. Inoltre degustazioni di dolci, olio, vino novello e bruciata con castagne.

L’iniziativa è realizzata dalla Strada dei Sapori della Val di Merse con il contributo di Banca Cras, il patrocinio della Regione Toscana, del comune di Sovicille, dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, in collaborazione con Pro Loco di Sovicille, Circolo Arci e Consorzio di Tutela Cinta Senese. Informazioni e prenotazioni: Pro Loco di Sovicille 0577314503 – info@prolocosovicille.it

Pubblicato il 13 novembre 2019