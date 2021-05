'Vaccino Day' AstraZeneca per over 40: gli appuntamenti dal 26 maggio al 6 giugno nell'Asl Toscana sud est

Tutta l’Azienda Usl Toscana sud est coinvolta negli Open day vaccinali con AstraZeneca, per i quali la prenotazione non è necessaria.

Sei i giorni dedicati: 26, 28, 30 maggio, 2, 4, 6 giugno. Le dosi complessivamente a disposizione sono 7.000: 3.000 per la provincia di Arezzo, 2.400 per Siena, 1.600 per Grosseto.

La vaccinazione è aperta anche a coloro che hanno già effettuato la registrazione nel portale regionale, in questo caso è opportuno effettuare la cancellazione dallo stesso portale.

Le strutture coinvolte, in provincia di Siena sono il Centro polivalente di Montepulciano il PalaGiannelli a Siena, il Papillon a Monteroni d’Arbia, il Bernino a Poggibonsi.

Ecco la programmazione per la provincia di Siena:

Mercoledì 26 maggio

Montepulciano Centro polivalente 20-23 (100 dosi)

Siena PalaGiannelli 20-23 (200 dosi)

Monteroni d’Arbia Papillon 20-23 (100 dosi)

Venerdì 28 maggio

Montepulciano Centro polivalente 20-23 (100 dosi)

Siena PalaGiannelli 20-23 (200 dosi)

Monteroni d’Arbia Papillon 20-23 (100 dosi)

Domenica 30 maggio

Montepulciano Centro polivalente 20-23 (100 dosi)

Monteroni d’Arbia Papillon 8-14 (200 dosi)

Poggibonsi Bernino 20-23 (100 dosi)

Mercoledì 2 giugno

Montepulciano Centro polivalente 20-23 (100 dosi)

Siena PalaGiannelli 20-23 (200 dosi)

Monteroni d’Arbia Papillon 20-23 (100 dosi)

Venerdì 4 giugno

Montepulciano Centro polivalente 20-23 (100 dosi)

Siena PalaGiannelli 20-23 (200 dosi)

Monteroni d’Arbia Papillon 20-23 (100 dosi)

Domenica 6 giugno

Montepulciano Centro polivalente 20-23 (100 dosi)

Monteroni d’Arbia Papillon 8-14 (200 dosi)

Poggibonsi Bernino 20-23 (100 dosi)

Pubblicato il 26 maggio 2021