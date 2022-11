1 dicembre, Sant’Ansano: chiusi i presidi Asl Toscana sud est a Siena

In occasione della festività di Sant’Ansano, patrono di Siena, giovedì 1 dicembre tutti i presidi Asl della città - Poliambulatorio di Pian d’Ovile, Consultorio di Via Don Minzoni, Centro direzionale di Piazzale Rosselli, il presidio del Ruffolo, servizi di Medicina legale (garantite l'attività necroscopica e le urgenze), Riabilitazione, Salute Mentale collocati in via Roma - resteranno chiusi.

Sarà regolarmente attivo, invece, il call center del Cup.

Pubblicato il 29 novembre 2022