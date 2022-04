14enne si ustiona con l'alcol, il sospetto di una sfida su TikTok

Si è ustionato con l'alcol mentre era da solo in casa e maneggiava una bottiglia con dentro alcol e un accendino. Protagonista di questo fatto di cronaca, riportato da Ansa Toscana che cita La Nazione, è un 14enne di Arezzo. Dietro alle cause per cui il giovane si sarebbe provocato l'ustione c'è il sospetto che stesse realizzando una sfida lanciata su TikTok, il social network molto popolare tra i giovanissimi.

Adesso il ragazzo si trova ricoverato presso l'ospedale Meyer di Firenze in coma farmacologico e non sarebbe in pericolo di vita, anche se con il 50% del proprio corpo ustionato. E' stato soccorso da dei vicini che hanno dato l'allarme; in seguito il giovane 14enne è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.



Pubblicato il 18 aprile 2022