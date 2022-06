24enne nigeriano trovato in possesso di 3 grammi di marijuana vicino alla stazione di Empoli

Nel pomeriggio di ieri, sono stati eseguiti servizi di controllo straordinario del territorio dagli agenti del Commissariato di Polizia di Empoli, con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, per l presidio della zona della Stazione di Empoli e del Viale Buozzi, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi sono state controllate 40 persone e 20 auto. Durante i controlli, in Via Fabiani, nei pressi della Stazione ferroviaria, una pattuglia si è avvicinata ad un uomo seduto su una panchina nel giardino adiacente, il quale, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi. Mentre veniva identificato, con un movimento improvviso ha gettato un involucro sotto l’auto di servizio della Polizia. La scena però non è sfuggita ad un agente che ha recuperato sotto la macchina l’involucro, contenente sostanza stupefacente, risultata poi essere marijuana del peso di circa 3 grammi, suddivisa in dosi da un grammo. In tasca l’uomo, un cittadino nigeriano di anni 24, già noto alle Forze di Polizia, aveva 230 euro in contanti da piccolo taglio, che veniva sequestrata insieme alla sostanza stupefacente perché ritenuta provento di attività di spaccio. L’uomo è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Pubblicato il 4 giugno 2022