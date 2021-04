25 aprile 2021: le celebrazioni per la Liberazione alla vigilia delle riaperture

Una 25 aprile celebrato tra il ricordo della Festa di Liberazione e l'attesa per domani, quando tutta la Toscana tornerà il zona gialla e conseguentemente molte attività ripartiranno insieme ad una maggiore libertà di movimento (clicca qui per leggere tutte le norme in vigore dal 26 aprile).

Così, i sindaci della valdelsa si sono riuniti in piazza Mazzini, a Poggibonsi (Comune che quest'anno è stato capofila delle celebrazioni) per ricordare il 25 aprile. "Il messaggio è quello che ci consegna anche la lotta di liberazione - ha detto il vicesindaco del Comune di Poggibonsi Nicola Berti - oggi abbiamo il dovere di ricominciare a ricostruire, di farlo con coraggio e passione".

E sul tema riapertura si aprirà da domani 26 aprile un altro capitolo: c'è sicuramente timore per quanto riguarda la lotta alla diffusione del coronavirus. Tanta prudenza insomma, da parte dei sindaci di San Gimignano, Colle di Val d'Elsa e Monteriggioni, con la raccomandazione di "non abbassare la guardia nonostante le riaperture''.



Pubblicato il 25 aprile 2021