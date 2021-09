25 e 26 settembre Giornate Europee del Patrimonio

Tornano sabato 25 e domenica 26 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Nelle due giornate saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, sviluppando il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” “Heritage: All inclusive”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

Come ogni anno sabato 25 settembre il biglietto per le aperture straordinarie serali dei musei statali avrà il costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

La Direzione regionale musei della Toscana e molti dei suoi musei e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio, per questa nuova edizione delle GEP, propongono un articolato programma di incontri, presentazioni, mostre, spettacoli e concerti. Pinacoteche, musei archeologici, ville medicee, edifici di destinazione religiosa, saranno aperti al pubblico mattina e sera insieme ai tanti altri luoghi della cultura non statali che hanno aderito, musei civici, comuni, gallerie, fondazioni e associazioni private, contribuendo a realizzare uno straordinario racconto corale che promuove e valorizza la ricchezza trasversale presente sia nei grandi musei sia nei siti di eccellenza meno conosciuti distribuiti in ogni provincia.

A Firenze apre straordinariamente la sera il Museo di San Marco con la Sala del Beato Angelico e i suoi capolavori restaurati e con il nuovo allestimento della Biblioteca di Michelozzo, con l’esposizione dello straordinario Messale di San Domenico del Beato Angelico e dodici codici miniati francescani. Il percorso del sacro si completa con le aperture pomeridiane straordinarie del cenacolo di Andrea del Sarto e del Chiostro dello Scalzo. Al Parco di Villa il Ventaglio sono in programma speciali visite guidate con il direttore e il personale alla scoperta della storia della Villa e del Parco dalle sue origini ad oggi. Nella Villa medicea della Petraia e nel Giardino della Villa medicea di Castello proseguono gli appuntamenti della rassegna “I Giardini della bizzarria” con nuove visite tematiche, visite spettacolo dedicate a Cosimo I de' Medici e alla Regina senza corona, visite con mediatori culturali stranieri del progetto Amir, con la presentazione del volume dedicato alle “Ville medicee in Toscana Patrimonio dell'Umanità" e con la presentazione del progetto "Le vie dei Medici - Sviluppi internazionali" nella Villa medicea di Cerreto Guidi.

Ad Arezzo la Basilica di San Francesco sarà eccezionalmente aperta la domenica mattina con orario continuato senza interruzione per le celebrazioni liturgiche e con visite guidate in Cappella Bacci.

Il Museo di Casa Vasari, con il nuovo percorso di visita arricchito dalla nuova Sala Video, sarà straordinariamente aperto per l’intera giornata di sabato, con visite guidate.

Il Museo archeologico nazionale presenta una serie di iniziative mattina e sera durante tutto il fine settimana: il progetto Art Bonus "La Sala del Tesoro" con aperture straordinarie del Monetiere, apertura straordinaria serale con visite tattili alla copia della Chimera, infine visite con il direttore Maria Gatto nei luoghi più nascosti dell’Anfiteatro normalmente chiusi al pubblico.

Al Museo di Arte medievale e moderna è in programma la conferenza “Gli illustratori della Divina Commedia nell’età contemporanea” a cura del direttore Michele Loffredo.

A Grosseto saranno tutte aperte le aree archeologiche di Roselle, Vetulonia e dell’antica città di Cosa rispettivamente con spettacoli teatrali della rassegna Estate Rosellana, aperture straordinarie della Tomba della Pietrera e del Diavolino e visite guidate gratuite all'antica città romana di Cosa che domina il promontorio di Ansedonia.

A Lucca due giorni di aperture straordinarie serali e pomeridiane per i musei nazionali e nuove occasioni per visitare a Villa Guinigi la mostra "Nuovi studi su Matteo Civitali" che presenta due opere inedite, il Salvator Coronatus di Santa Maria Corteorlandini e la Madonna col Bambino di Colle di Compito attribuite all’artista al termine delle indagini del RIS sulle impronte digitali dell’autore. A Palazzo Mansi si possono ammirare gli splendidi colori e trame degli arazzi fiamminghi seicenteschi che decorano le quattro Sale delle allegorie degli Elementi degli appartamenti monumentali con un’illuminazione interamente rinnovata.

Aperti mattina e sera anche i Musei nazionali di Pisa con visite guidate tematiche a Palazzo Reale dedicate Ferdinando I de’ Medici e al ritratto di Alessandro Allori nel suo nuovo allestimento nella sala degli arazzi del museo e al Museo di San Matteo visite guidate tematiche e letture dei versi del XXXIII canto dell’Inferno della Divina Commedia in prossimità del sepolcro dei Conti della Gherardesca per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante.

Apertura straordinaria serale anche per la Certosa di Calci con tre turni di visite guidate nei suggestivi ambienti ricchi di arte e di storia che hanno ospitato l'ordine Certosino dal XIV al XX secolo, il chiostro grande, una delle 15 celle dei monaci, la chiesa, le numerose cappelle, il refettorio e il capitolo, ambienti dove si svolgeva la vita in comune, e la foresteria nobile, spazio dedicato all’accoglienza.

A Pistoia visite serali anche alla ex Chiesa del Tau dedicate al dialogo tra gli affreschi trecenteschi e la scultura di Marino Marini e a Monsummano Terme alla Casa museo del poeta Giuseppe Giusti con le nuove sale del percorso espositivo digitale.

In provincia di Prato apertura straordinaria serale e visite guidate agli appartamenti monumentali della Villa medicea di Poggio a Caiano e nella necropoli di Comeana sarà aperto il grandioso Tumulo di Montefortini, tra i più importanti monumenti archeologici della Toscana, una collinetta artificiale, alta oggi dodici metri, che ospita due tombe.

A Siena, la Villa Brandi offre al pubblico per la rassegna “Eterno presente, musica e arti visive” visite guidate gratuite e due concerti gratuiti in collaborazione con Siena Jazz e con l’associazione Auser di Siena "Oltre tutte le barriere", musica classica, persiana e contemporanea per violino, violoncello, chitarra e voci a cura di MM. Shahin.

Infine il Museo nazionale Etrusco di Chiusi per tutto il fine settimana propone "Tasselli di Storia” un programma di aperture straordinarie, attività didattiche e visite guidate tematiche per bambini e adulti dedicate alla mostra "(Ri)scrivere il passato: il nome Etrusco di Chiusi e altre storie" e ai reperti più significativi del museo e alla loro storia.

Tutti i dettagli dei singoli eventi, modalità di ingresso e costi, in continuo aggiornamento sono disponibili sul sito della Direzione regionale musei della Toscana www.polomusealetoscana.beniculturali.it, nei link delle iniziative di ogni museo e sul sito del Ministero della Cultura www.cultura.gov.it eventi diurni e aperture serali.



GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”

25 / 26 SETTEMBRE, 2021

Il calendario delle aperture serali straordinarie di sabato sera e delle iniziative in programma nel fine settimana durante il normale orario di apertura.

FIRENZE



Museo di San Marco

Sabato 25 ore 8.15- 21.00. Orario continuato, apertura straordinaria pomeridiana e serale.

Domenica 26 settembre ore 8.15- 18.00. Orario continuato, apertura straordinaria pomeridiana.

Chiostro dello Scalzo

Sabato 25 e domenica 26 settembre, ore 8.15-18.00. Orario continuato, apertura straordinaria pomeridiana.



Cenacolo di Andrea del Sarto

Domenica 26 settembre, ore 14.00-18.00. Apertura straordinaria anche per Corri la Vita 2021. Prenotazione obbligatoria



Villa medicea della Petraia

Sabato 25 e domenica 26 settembre h. 9.30 – 11.30 – 15.00 – 16.00 – 17.00 visite accompagnate a cura del personale. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Sabato 25 settembre h. 11.30. Visita con i mediatori culturali del progetto Amir accoglienza musei inclusione relazione “Villa la Petraia, la passione per l'esotico”. Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria

Sabato 25 settembre h. 19.30. Visita spettacolo “Storie di una regina senza corona” a cura di Florinda Nesticò, attrice e storica dell'arte. Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria

Giardino della Villa medicea di Castello

Sabato 26 settembre h. 17.30 Visita spettacolo “A spasso con Cosimo” Il duca Cosimo I de' Medici racconta le meraviglie del giardino della (sua) villa di Castello, a cura di Francesco Gori, attore e storico dell'arte. Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria



Domenica 26 settembre h. 11.30. Visita con i mediatori culturali del progetto Amir accoglienza musei inclusione relazione “Giardino della Villa di Castello, la migrazione delle piante” Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria

Parco di Villa il Ventaglio

Sabato 25 e domenica 26 settembre, ore 10 e 11. . Visite guidate gratuite alla scoperta della storia del Parco. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

Villa Medicea di Cerreto Guidi

Sabato 25 settembre ore 17.00 presentazione del libro "Ville medicee in Toscana Patrimonio dell'Umanità" di Massimo Gregorini e Mariella Zoppi, edito da Aska Edizioni.

Ingresso gratuito.



Domenica 26 settembre ore 10-13 presentazione del progetto "Le vie dei Medici - Sviluppi internazionali"

Ingresso gratuito.

AREZZO

Basilica di San Francesco

Domenica 26 settembre, ore 9.00 - 14.00. Apertura straordinaria la mattina con orario continuato. Pomeriggio chiusa. Prenotazione obbligatoria

Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna

Domenica 26 settembre, ore 15.30, Sala delle Muse “Gli illustratori della Divina Commedia nell’età contemporanea” una conferenza a cura di Michele Loffredo. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Museo Archeologico Nazionale G. C. Mecenate

Sabato 25 settembre, ore 16.30 Sala delle Ceramiche Presentazione progetto "La Sala del Tesoro" e apertura straordinaria del Monetiere. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

Ore 20.00 - 23.00. Apertura serale straordinaria e apertura straordinaria del Monetiere, visite guidate e visite tattili alla copia della Chimera

Domenica 26 settembre alle ore 15.00, 16.15 e 17.15 Apertura straordinaria dei luoghi nascosti dell'Anfiteatro e visite guidat con il direttore Prenotazione obbligatoria (max 10 persone).

Visita autonoma su prenotazione alle ore 14.30, 16.00, 17.30.



Museo di Casa Vasari

Sabato 25 settembre ore 9.00-18.00. Orario continuato, apertura straordinaria pomeridiana e visite guidate anche alla nuova Sala video.?



GROSSETO



Area Archeologica di Roselle

sabato 25 settembre 2021, ore 19.00-22.00 Apertura straordinaria e spettacolo teatrale "Regine di Passione. Didone e Teodora fra mito e storia. Virgilio, Procopio".

Castiglione della Pescaia (GR) Area Archeologica di Vetulonia

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, ore 16 Aperture straordinarie della tomba della Pietrera e del Diavolino e visite guidate

Orbetello, Loc. Ansedonia (GR) Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa

Domenica 26, ore 16. Visite guidate gratuite a cura del personale.







LUCCA



Museo nazionale di Villa Guinigi

Sabato 25 settembre dalle 19.30 alle 22.30 Apertura straordinaria serale

Domenica 26 settembre dalle 15.30 alle 19.30 Apertura straordinaria

Prenotazione obbligatoria

Museo nazionale di Palazzo Mansi

Sabato 25 settembre ore 19.30 e 21.30 Apertura straordinaria serale

Domenica 26 settembre dalle 15.30 alle 19.30 (ingresso ogni ora fino alle 18.30) Apertura straordinaria



PISA

Museo Nazionale di Palazzo Reale

Sabato 25 Apertura straordinaria, visite guidate tematiche con due ingressi ore 20 e 21. 30 dedicate a Ferdinando I de’ Medici, nel ritratto di Alessandro Allori, presentato con un nuovo allestimento nella sala degli arazzi del museo. Prenotazione consigliata.

Museo Nazionale di San Matteo

Sabato 25 alle ore 15.30 e alle ore 17.30 visite guidate tematiche

Sabato 25 Apertura straordinaria, visite guidate tematiche e letture con due ingressi ore 20:00 e 21.30.

Ore 20.30 e ore 22 per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, lettura dei versi del XXXIII canto dell’Inferno della Divina Commedia in prossimità del sepolcro dei Conti della Gherardesca.

Domenica 26 ore 11.30 visite guidate tematiche

Prenotazione consigliata



Calci (PI) Certosa Monumentale di Calci

Sabato 25 settembre, ore 19.30, 20.30 e 21.30. Apertura straordinaria serale e visite guidate Prenotazione obbligatoria



PISTOIA



Ex Chiesa del Tau

Sabato 25 settembre, ore 18-21. Apertura straordinaria serale e visite guidate

Ingresso gratuito.

Monsummano Terme (PT) Museo nazionale di Casa Giusti

Sabato 25 settembre, ore 18-21. Apertura straordinaria serale e visite guidate

Ingresso gratuito.



PRATO



Carmignano (PO) Area archeologica di Comeana. Tumulo di Montefortini

Sabato 25 settembre ore 20.00 - 23.00. Visite guidate ogni ora: 20.00 - 21.00 e 22.00. Apertura straordinaria serale. Ingresso gratuito.

Domenica 26 settembre ore 15.00 - 19.00. Ingresso prioritario per gli iscritti alla manifestazione CORRI LA VITA 2021. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria



Poggio a Caiano (PO) Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta

Sabato 25 settembre ore 14.30 / 15.30 / 16.30 e 19.00 / 20.00. Aperture straordinarie e visite guidate gratuite. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Domenica 27 settembre ore 15.00 / 16.00 / 17.00 Visite guidate gratuite per CORRI LA VITA 2021. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.



SIENA



Villa Brandi

Sabato 25 settembre visite alla Villa alle ore 16:00 - 17:00 - 19:00. Ore 18:00 concerto "Siena Jazz a Villa Brandi". Aperture straordinarie, visite guidate e concerti Ingresso gratuito

Domenica 26 settembre visite alla Villa alle ore 16:00 - 17:00 - 19:00. "Oltre tutte le barriere" a cura dell'Auser Concerto per violino, violoncello, chitarra e voci a cura di MM. Shahin. Aperture straordinarie, visite guidate e concerti Ingresso gratuito





Chiusi (SI) - Museo nazionale Etrusco

Sabato 25 settembre, ore 16-20 Apertura straordinaria sala mostre e 20-23. "Tasselli di Storia” visite guidate, attività per bambini e aperture straordinarie Prenotazione obbligatoria

Domenica 26 settembre

ore 16-20 Apertura straordinaria sala mostre, ore 16.30 e ore 18 "Tasselli di Storia” visite guidate, attività per bambini Prenotazione obbligatoria

Pubblicato il 23 settembre 2021