25 nigeriano denunciato a Empoli perché in possesso di un coltello a serramanico

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Empoli, insieme alle pattuglie del Reparto prevenzione Crimine Toscana qui inviate dalla Questura di Firenze, hanno effettuato questa mattina un servizio straordinario di controllo presso la zona della Stazione FS di Empoli e strade limitrofe, volto anche far rispettare la recente ordinanza comunale sul divieto di consumo di bevande alcoliche in strada, non riscontrando nella circostanza nessuna infrazione. Durante il servizio sono state controllate 46 persone e 15 autovetture.

Sono stati controllati anche cittadini in bicicletta. In particolare gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno notato un giovane in bici che si aggirava con fare sospetto nelle strade adiacenti la Stazione, decidendo pertanto di fermarlo per procedere alla sua identificazione. Il cittadino fermato, un giovane nigeriano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, si mostrava molto agitato ed irrequieto e infatti, sottoposto a perquisizione personale, risultava in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm che era custodito in una borsa che portava a tracolla. Risultava inoltre come persona da rintracciare per la notifica di atti giudiziari urgenti.

Al termine del controllo il soggetto veniva denunciato a piede libero per il reato di porto abusivo di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere ai sensi della legge vigente.

Pubblicato il 12 novembre 2022