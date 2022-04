28 aprile, variazioni per i prelievi nelle zone distretto Senese e Alta Val d'Elsa

Nella giornata di giovedì 28 aprile ci saranno limitazioni per i prelievi nelle zone distretto Senese e Alta Val d’Elsa. I presidi di Sovicille, Gaiole in Chianti, Castellina Scalo, Fontebecci, Poliambulatorio di Siena, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Casole d’Elsa e Sangimignano garantiranno solo le urgenze (tempo di Quick ed emocromo per oncologici). Il laboratorio di Campostaggia avrà infatti attività limitata per via della ricorrenza della festività di San Lucchese, patrono della città di Poggibonsi. L'Asl Toscana sud est si scusa per gli eventuali disagi.

Pubblicato il 24 aprile 2022