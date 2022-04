28enne ustionata con l’acido: soccorsa con Pegaso

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 12.26, per un incidente con una boccetta d'alcool in Strada del Giubileo a Monteriggioni. Una 28enne è stata portata dal Pegaso in codice 3 al Cisanello di Pisa a causa delle ustioni provocate dall'acido. Sul posto sono intervenute anche l'automedica di Poggibonsi e l'ambulanza della Pubblica assistenza di Poggibonsi.

Pubblicato il 18 aprile 2022