29esima giornata di Serie A, Azzurri di scena a San Siro: Milan-Empoli 1-0

Azzurri di scena a San Siro contro il Milan con Andreazzoli che cambia le corsie esterne di difensa inserendo Fiamozzi e Cacace; torna Bandinelli in mezzo al campo, in avanti c’è Henderson con Bajrami a sostegno di Pinamonti. Milan col classico 4-2-3-1, con ancora Kessie avanzato dietro a Giroud e l’ex Bennacer in mediana accanto a Tonali.

La prima occasione della gara è rossonera quando Leao serve Kessie che libera Florenzi, destro del 25 rossonero, con Vicario che vola a respingere. Al 19’ il Milan passa: punizione dal limite di Giroud ribattuta dalla barriera azzurra, palla che arriva a Kalulu che col sinistro trova l’angoli alla destra di Vicario. I rossoneri mantengono il possesso, l’Empoli si difende con ordine e le due squadre tornano a farsi vedere solo in chiusura di tempo. Prima un tacco di Leao libera Florenzi, sinistro del 25 rossonero e palla a lato; poco dopo ci prova Pinamonti dal limite ma non trova la porta. Prima dell’intervallo, punizione di Calabria, stacco di testa di Giroud a centro area, para Vicario; sugli sviluppi dell’azione ci prova Kessie ma Cacace si oppone e mette in corner.

La ripresa si apre senza cambi e con gli azzurri subito vicini al pari quando, su cross di Bandinelli, tocca di testa Luperto ma Maignan mette in corner; dalla bandierina Bajrami cerca la porta dalla bandierina, respinge il portiere rossonero, Romagnoli serve Zurkowski che calcia a rete ma trova ancora la parata di Maignan. Dopo un’ora di gioco tre cambi per Andreazzoli che inserisce Cutrone, Parisi e Stojanovic per Henderson, Cacace e Fiamozzi. Ci prova Messias, conclusione centrale, poi entrano anche Di Francesco e Benassi per Bajrami e Bandinelli; Pioli risponde con Saelemaekers e Diaz per Messias e Kessie. L’Empoli ci prova, non smette di giocare ed è provvidenziale proprio Saelemaekers a salvare su Zurkowski pronto a battere a rete da ottima posizione. Nel finale per i rossoneri Pioli inserisce Ibrahimović, Rebic e Krunic per Giroud, Leao e Bennacer. Il forcing azzurro è costante, ci prova senza fortuna Benassi con un destro murato dalla difesa rossonera, ma il gol non arriva: dopo quattro di recupero Chiffi dice che può bastare, a San Siro Milan batte Empoli 1-0.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer (88’ Krunić), Tonali; Messias (72’ Saelemaekers), Kessie (72’ Diaz), Leão (83’ Rebic); Giroud (83’ Ibrahimović). All. Pioli.

A disposizione: Tătăruşanu, Mirante; Ballo-Touré, Castillejo, Romagnoli, Maldini, Gabbia.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi (63’ Stojanovic), Romagnoli, Luperto, Cacace (63’ Parisi); Żurkowski, Asllani, Bandinelli (70’ Benassi); Bajrami (70’ Di Francesco), Henderson (63’ Cutrone); Pinamonti. All. Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani; Stulac, Verre, La Mantia, Tonelli, Ismajli, Viti.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova (Imperiale-Di Iorio; Volpi; Nasca/Lo Cicero).

MARCATORI: 19’ Kalulu.

AMMONITI: Tonali.



Pubblicato il 13 marzo 2022