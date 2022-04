32enne albanese arrestato per reati contro il patrimonio e la persona

Nel pomeriggio di ieri, sono stati eseguiti servizi di controllo straordinario del territorio dagli agenti del Commissariato di P.S. di Empoli, con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, volti al presidio della zona della Stazione di Empoli e del Viale Buozzi, finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi venivano controllate circa 60 persone e 20 autovetture. Proprio a bordo di una autovettura che transitava sul Viale Petrarca, con all’interno tre persone, gli agenti accertavano che una di queste, un cittadino albanese di anni 32, risultava come soggetto da ricercare in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene detentive, emesso dal Tribunale di Firenze, per un totale di 16 mesi di detenzione e 4.000 euro di multa per aver commesso reati contro la persona ed il patrimonio.

Pertanto, al termine degli accertamenti, il soggetto veniva condotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Pubblicato il 21 aprile 2022